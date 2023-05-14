Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu kullandı

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Türkiye'de beklenen büyük seçim saat 08.00'da başladı.

Tüm yurtta seçim heyecanı başlarken adaylar da oy kullanmaya başladı.

Cumhurbaşjanu adayları sırayla sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Kısıklı'daki evlerinden oy kullanmak için çıktı.

Okul önünde yoğun kalabalık tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekildi.

Ardından sıraya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan kimliklerini çıkararak görevlileri selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Üsküdar'daki Saffet Çebi İlkokulu'nda oy kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan oy kullanmasının ardından şu ifadeleri kullandı:

Oyumuzu kullandıktan sonra söylenecek en önemli şey, Türk demokrasisi için inşallah bugün sabah itibarıyla takipteyim. Olaysız, sıkıntı yaşanmadan şu ana kadar süreç devam ediyor.



En önemlisi deprem bölgesindeki oyların kullanımıydı. Bölgede de büyük bir şevkle oylarını kullanıyorlar. Buralarda da sıkıntı yok.



Temennim odur ki, sayımlardan sonra milletimiz için hayırlısıyla bir geleceği Rabbim'den niyaz ediyoruz. Hiç endişeye katılmadan 17.00'ye kadar oylarını kullanmalarını, Türk demokrasisinin gücünü göstermesi açısından çok çok önemli.