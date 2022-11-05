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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TikTok hesabı açtı! O videosu 10 milyon izlendi..

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TikTok'a katıldı. Erdoğan'ın hesabı kısa sürede binlerce takipçi alırken bir videosu 10 milyondan fazla izlendi.
    • 05.11.2022 - 12:15
    • Güncelleme : 05.11.2022 - 12:41
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TikTok hesabı açtı! O videosu 10 milyon izlendi..

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TikTok hesabı açtı. Sosyal medyanın her alanını aktif şekilde kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TikTok hesabı kısa sürede binlerce kişi tarafından takip edilmeye başladı.

    "rtedijital" kullanıcı ismiyle açılan TikTok hesabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan TikTok videoları paylaşılıyor. Hesabın şu an 149 bin takipçisi bulunuyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TikTok hesabı açtı! O videosu 10 milyon izlendi.. #1

    Hesaptan paylaşılan videolar arasında en çok izlenen video Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sincan'da karanfillerle karşılandığı anlara ait olan video oldu. Video TikTok'ta 10 milyondan fazla izlenme aldı.

    "Köprü kurmuş milyonların kalbiyle, Destan olmuş onun adı dillerde..." sözüyle paylaşılan video 650 binden fazla beğeni aldı. İşte o video..

    Cumhurbaşkanı Erdoğan TikTok'a katıldı VİDEO

     


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