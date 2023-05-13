Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim çalışmalarını sonlandıracağı yer belli oldu! İşte o adres.. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, seçim programını tamamlayacağı adres belli oldu. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim çalışmalarına nokta koyacağı o adres..

Yarın yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için artık çok az bir süre kaldı. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın yarışacağı seçimlerde adaylar çalışmalarına bugün akşam son verecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim çalışmalarını sonlandıracağı adres belli oldu. Seçim çalışmalarının son gününü İstanbul'da geçirecek olan Cumhurbaşkanı akşam saatlerinde o adrese giderek çalışmalarını sonlandıracak. Ayasofya'da olacak Seçim çalışmalarını İstanbul'da tamamlayacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilçe ziyaretlerinden sonra Ayasofya’ya geçecek. Akşam namazını Ayasofya’da kılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmalarını burada sonlandıracak.