Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gençlerle kokoreç yedi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile gezdirdiği gençlerin davetini kabul ederek, Atatürk Orman Çiftliği'nde birlikte kokoreç yedi.

AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Birlik Vakfı'ndaki sohbet programının ardından direksiyonun başına geçerken, Togg deneyimi yaşatmak için aracına aldığı gençlerin, Atatürk Orman Çiftliği'nde kokoreç yeme teklifini, "Gençlere hayır deme şansımız var mı?" sözleriyle kabul etti.

Bir kokoreç dükkanında gençlerle bir araya gelen Oktay, sohbet ettiği gençlere, "Bu kokoreç işi tutar, başladı mı ben gelirim bak, sonrasında da gelirim. Meclis'e de yakın zaten, Meclis'teki çalışmalar gece geç saatlere kadar uzarsa tam yeri, öğrenmemiz iyi oldu burayı." dedi.

"Bundan sonrası size emanet ettiğimiz bir Türkiye"

Gençlerin eğitim hayatları ve hedeflerine ilişkin bilgi alan Oktay şu ifadeleri kullandı:

Siz sağlam durduğunuz sürece, durmak yok yola devam. Bundan sonrası size emanet ettiğimiz bir Türkiye. Biz sizlere misafir olacağız artık. Bugün de gelecek de sizde.

"Bunun Kılıçdaroğlu'nun hamburgeri olmadığını herkese söyleyin"

Oktay, gençlere, "Bunun Kılıçdaroğlu'nun hamburgeri olmadığını herkese söyleyin. Bu, Türkiye'de bir restoran ve Kılıçdaroğlu'nun hamburgerinden de çok daha kaliteli." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kucağına aldığı bebekle yakından ilgilendi, gençlerle fotoğraf çektirdi ve daha sonra civardaki esnafı da ziyaret etti.