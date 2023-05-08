Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Biz 85 milyonu aynı görürüz AK Partili Oktay, hizmet götürürken kimseye ayrımcılık yapmadıklarını söyledi. Oktay, "Cumhur İttifakı söz verdiyse yapar" dedi.

AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve AK Parti Ankara milletvekili adayı Fuat Oktay, Nallıhan mitinginde konuştu.

Oktay'ın gündeminde, partisinin yıllardır Türkiye'ye yaptığı hizmetler vardı.

"Biz yaradılanı Yaradan'dan ötürü severiz"

Oktay, hizmet götürürken hiç kimsenin siyasi görüşüne, dinine, mezhebine ve etnik yapısına bakmadıklarını belirterek, "Biz yaradılanı Yaradan'dan ötürü severiz ve 85 milyonu aynı görürüz." dedi.

Mitingdeki konuşmasında Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeni dönemde "durmak yok, yola devam" diyeceklerini, bunun işaretini Ankara ve İstanbul mitinglerinde verdiklerini söyledi.

"Burunlarının ucunu görmekten acizler bunlar"

Türk milletinin tarih boyunca kendisine karşı oynanan hiçbir oyuna müsaade etmediğini ve bugün de müsaade etmeyeceğini belirten Oktay, şöyle konuştu:

Büyük olmak demek büyük düşünebilmektir, vizyon sahibi olabilmek demektir. Kılıçdaroğlu ve avenesi kim, dünyayı görmek kim? Burunlarının ucunu görmekten acizler bunlar.

"Bu kadar mı zavallılaştınız"

Oktay, ABD ve Avrupa Birliği'nin PYD'ye terör örgütü demediği için muhalefetin de diyemediğini ifade ederek şöyle dedi:

Be gafil. Zaten onları terör örgütü olarak kullanan, maşa olarak kullanan ve zaten güneyde terör koridoru, devleti oluşturmak isteyen yapılar onlar.



Sizlerin ağababalarınız onlar, göremiyor musunuz bunu? Bu kadar mı zavallılaştınız, bu kadar mı aferine muhtaçsınız? İşte Recep Tayyip Erdoğan farkı bu.

"Cumhur İttifakı söz verdiyse yapar"

Önceki Nallıhan ziyaretinde gelen talepleri değerlendirdiklerini, çözüm ürettiklerini dile getiren Oktay, Nallıhan'dan geçecek Ankara-İstanbul arası yüksek hızlı tren hattına ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

Hızlı trenle ilgili en kısa sürede proje çalışmaları tamamlanacak ve inşaat faaliyetleri de başlar. Nasıl ki diğer yüksek hızlı trenle ilgili çalışmalarımızı tamamladık.



Bununla ilgili çalışmalarımızı da bir an önce tamamlayacağız. AK Parti söz verdiyse yapar, Cumhur İttifakı söz verdiyse yapar.

"Kılıçdaroğlu'na buradan müjde"

Oktay, ev kadınlarının emekliliğine ve Gençlik Bankası'na ilişkin çalışmaların Karadeniz'de bulunan ve çıkarılan doğal gaz ile karşılanacağını kaydetti ve ekledi: