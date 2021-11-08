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    Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri açıklandı

    Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne Teoman Duralı, İdil Biret, Alev Ebuzziya, Cüneyt Arkın, Gürbüz Azak, Ethem Çalışkan, İbrahim Manav, Kemal Tahir layık görüldü.
    • AA
    • 08.11.2021 - 20:35
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 22:00
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    Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri açıklandı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.

    Önemli mesajlar veren Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri ile ilgili de bir açıklama yaptı.

    Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri açıklandı VİDEO

    ÖDÜLLERE LAYIK GÖRÜLEN İSİMLER

    Erdoğan'ın açıklamasına göre ödüle layık görülen isimler şu şekilde:

    Bilim Kültür alanında: Teoman Duralı

    Müzik alanında: İdil Biret

    Görse Sanatlar alanında: Alev Ebuziyya

    Sinema alanında: Cüneyt Arkın

    Edebiyat alanında: Gürbüz Azak

    Vefa ödülü: Kemal Tahir

    Kaligrafi alanında: Ethem Çalışkan

    Sahaflık alanında: İbrahim Manav

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