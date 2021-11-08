- Haberler
- Gündem Haberleri
- Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri açıklandı
Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri açıklandı
Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne Teoman Duralı, İdil Biret, Alev Ebuzziya, Cüneyt Arkın, Gürbüz Azak, Ethem Çalışkan, İbrahim Manav, Kemal Tahir layık görüldü.
- AA
- 08.11.2021 - 20:35
- Güncelleme : 08.11.2021 - 22:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.
Önemli mesajlar veren Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri ile ilgili de bir açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri açıklandı VİDEO
ÖDÜLLERE LAYIK GÖRÜLEN İSİMLER
Erdoğan'ın açıklamasına göre ödüle layık görülen isimler şu şekilde:
Bilim Kültür alanında: Teoman Duralı
Müzik alanında: İdil Biret
Görse Sanatlar alanında: Alev Ebuziyya
Sinema alanında: Cüneyt Arkın
Edebiyat alanında: Gürbüz Azak
Vefa ödülü: Kemal Tahir
Kaligrafi alanında: Ethem Çalışkan
Sahaflık alanında: İbrahim Manav