Cumhurbaşkanlığı kabinesi belli oldu! İlk toplantı yarın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yeni kabinesinin belli olmasının ardından Bakanlar, devir teslim törenlerini bugün tamamlayacak. Yarın ise ilk kabine toplantısı ile birlikte yeni dönemin yol haritası çizilecek.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs seçiminde 17'nci zaferini ilan etti.

Ardından Meclis'te ve kabinede hareketlilik başladı.

Geçtiğimiz gün Beştepe'de, 'Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Başlama Töreni' düzenlendi.

Tarihi törenin ardından gözler yeni kabinedeki isimlere çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinesini kurarak kamuoyuyla paylaştı.

Devir teslim töreni bugün tamamlanacak

Köklü değişikliklerin yapıldığı Kurul'da yemin törenleri de düzenlendi. Dün 8 bakan için devir teslim töreni yapıldı.

Bugün ise 7 bakan için yapılan olan devir tesliminin ardından tören tamamlanacak.

İlk toplantı yarın

Sıra ise ilk kabine toplantısına geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bakanlar ile 6 Haziran Salı günü (yarın) bir araya geleceğini açıkladı. İlk kabine toplantısında da gündem yoğun olacak.

Gündem yoğun

Ekonomi ve terörle mücadele konusu başta olmak üzere yeni dönemin yol haritası çizilecek.

Öte yandan taşerona kadro, deprem konutları da masaya yatırılacak.

Seçim vaatlerinden biri olan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredi konular da toplantının ana başlıklarının arasında yer alacak.

Yeni kabine

Cumhurbaşkanı Yardımcısı- Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanı- Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı- Mahinur Özdemir Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı- Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı- Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı- Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı- Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanı- Osman Aşkın Bak

Hazine ve Maliye Bakanı- Mehmet Şimşek

İçişleri Bakanı- Ali Yerlikaya

Kültür ve Turizm Bakanı- Mehmet Nuri Ersoy

Milli Eğitim Bakanı- Yusuf Tekin

Milli Savunma Bakanı- Yaşar Güler

Sağlık Bakanı- Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı- Mehmet Fatih Kacır

Tarım ve Orman Bakanı- İbrahim Yumaklı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı- Abdülkadir Uraloğlu