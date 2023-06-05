Cumhurbaşkanlığı kabinesi belli oldu! İlk toplantı yarın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs seçiminde 17'nci zaferini ilan etti.
Ardından Meclis'te ve kabinede hareketlilik başladı.
Geçtiğimiz gün Beştepe'de, 'Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Başlama Töreni' düzenlendi.
Tarihi törenin ardından gözler yeni kabinedeki isimlere çevrildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinesini kurarak kamuoyuyla paylaştı.
Devir teslim töreni bugün tamamlanacak
Köklü değişikliklerin yapıldığı Kurul'da yemin törenleri de düzenlendi. Dün 8 bakan için devir teslim töreni yapıldı.
Bugün ise 7 bakan için yapılan olan devir tesliminin ardından tören tamamlanacak.
İlk toplantı yarın
Sıra ise ilk kabine toplantısına geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bakanlar ile 6 Haziran Salı günü (yarın) bir araya geleceğini açıkladı. İlk kabine toplantısında da gündem yoğun olacak.
Gündem yoğun
Ekonomi ve terörle mücadele konusu başta olmak üzere yeni dönemin yol haritası çizilecek.
Öte yandan taşerona kadro, deprem konutları da masaya yatırılacak.
Seçim vaatlerinden biri olan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredi konular da toplantının ana başlıklarının arasında yer alacak.
Yeni kabine
Cumhurbaşkanı Yardımcısı- Cevdet Yılmaz
Adalet Bakanı- Yılmaz Tunç
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı- Mahinur Özdemir Göktaş
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı- Vedat Işıkhan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı- Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı- Hakan Fidan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı- Alparslan Bayraktar
Gençlik ve Spor Bakanı- Osman Aşkın Bak
Hazine ve Maliye Bakanı- Mehmet Şimşek
İçişleri Bakanı- Ali Yerlikaya
Kültür ve Turizm Bakanı- Mehmet Nuri Ersoy
Milli Eğitim Bakanı- Yusuf Tekin
Milli Savunma Bakanı- Yaşar Güler
Sağlık Bakanı- Fahrettin Koca
Sanayi ve Teknoloji Bakanı- Mehmet Fatih Kacır
Tarım ve Orman Bakanı- İbrahim Yumaklı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı- Abdülkadir Uraloğlu