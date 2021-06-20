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    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, pazartesi günü toplanacak

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, pazartesi günü toplanacak

    Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde koronavirüs gündemiyle bir araya gelecek olan Bakanlar Kabinesi'nin, kısıtlamalara ve maske zorunluluğuna ilişkin yeni açıklamalar yapması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2021 - 09:57
    • Güncelleme : 20.06.2021 - 10:11
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    Tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüse karşı alınan tedbirler ve virüsle mücadele kapsamında başlatılan çalışmalar sürüdürülüyor.

    Koronavirüse karşı geliştirilen çeşitli aşılarla her ülke, vatandaşlarını aşılayarak süreci en az zararla atlatmaya çalışıyor.

    Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında Bilim Kurulu ile ortak çalışmalarını sürdüren Sağlık Bakanlığı, aşılama takibi yanında vatandaşlar için birçok tedbir aldı.

    KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

    Sokağa çıkma kısıtlamasından zorunlu maske kullanımına kadar alınan tedbirlerle vatandaşların sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yürütüldü.

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, pazartesi günü toplanacak #1

    KABİNE TOPLANTISI SONRASI TEDBİRLERDE ESNEME BEKLENİYOR

    Aşının Türkiye'de daha yaygın yapılmaya başlanmasıyla birlikte esnetilen kısıtlamaların, pazartesi günü yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında daha da esnetilmesi bekleniyor.

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, pazartesi günü toplanacak #2

    PAZAR GÜNÜ SÜREN YASAKLAR

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin pazar günleri devam eden yasaklara ilişkin düzenleme yapması da bekleniyor.

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, pazartesi günü toplanacak #3

    MASKE ZORUNLULUĞU

    Maske zorunluluğuna ilişkin de görüşmelerin yapılmasının beklendiği Kabine Toplantısı sonrasında yapılacak açıklamalar merakla beklenirken, hafta içi 22.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının da 23.00'e ertelenmesi konu başlıkları arasında yer alacak.

    Özellikle fiziksel mesafeye uyulan ve yeterli düzeyde havalandırmayla hijyeni sağlanan ortamlarda maskesiz durulmasına ilişkin görüşmelerin, toplantıda gündeme getirilmesi bekleniyor.

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, pazartesi günü toplanacak #4

    AŞILANMA SÜRECİ

    Uzmanlar, 50 milyon çift doz aşı ile toplumsal bağışıklığın kazanılacağını belirterek, aşılamada kırılan rekorun temmuz ayında bir rahatlama ile sonuçlanacağını aktarıyor.

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, pazartesi günü toplanacak #5

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