Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplandı 67. dönemin Cumhurbaşkanlığı kabinesi ilk toplantısını gerçekleştiriyor. Toplantının ana gündem maddesi ise enflasyonla mücadelede atılacak adımlar, deprem bölgesinde yapımı süren konutlar ve dış politika olacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim sürecinin ardından 67. dönemin Cumhurbaşkanlığı kabinesi'ni belirledi.

Görevlere başlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyeleri Anıtkabir'e gitti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkan devlet erkanı daha sonra ilk toplantısını yapmak için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Toplantı saat 15.10'da başladı.

En önemli başlık ekonomi

Toplantının en önemli başlığı ekonomi olacak.

Enflasyonla mücadele, döviz kurlarındaki yükseliş ve asgari ücrete ara zam konusu ele alınacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de toplantıda bir sunum yapması bekleniyor.

Deprem bölgesindeki konutların inşası da görüşülecek

Deprem bölgesinde kalıcı konutların inşası ile seçim dönemi vaatleri de masada olacak.

Memur maaşı, ev hanımlarına emeklilik ve gençlere yönelik vaatler de masada

En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesi ve bu artışın emekli maaşlarına yansıtılması, ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konular öne çıkacak.

Dış politikada gündem İsveç'in NATO'ya kabulü

Terörle mücadele, İsveç'in NATO üyeleğine ilişkin süreç ve Suriye ile görüşmeler de gündemde olacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklama yapacak.