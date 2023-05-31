Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. Toplantıda, mevcut bakanlar son kez bir araya geldi…

İHA

Yüksek Seçim Kurulu'nun 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarını açıklamasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yemin töreni tarihi de netleşti.

Buna göre, cuma günü saat 14'te Genel Kurul MHP lideri Devlet Bahçeli başkanlığında toplanacak.

Milletvekilleri il ve isim sırası ile kürsüye gelerek yemin edecek.

Yemin sonrası yeni kabineyi açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemini ise cumartesi günü…

Erdoğan, yemini önce Meclis’te ardından da Külliye’de edecek ve yeni kabinesini açıklayacak.

Mevcut bakanlarla son toplantı

Cumhurbaşkanı, yeni kabineyi açıklamadan önce son toplantısını bugün gerçekleştiriyor.

Mevcut bakanlarla yapılan toplantı, Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.30'da başladı.