Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur anketi

Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarının arasında yapılan ikinci tur anketinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm rakiplerini geride bıraktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını kendi ağzından açıklaması ve 2023 seçimlerine geri sayımda 1 yıllık sürenin altına düşülmesi heyecanı artırdı.

Cumhur İttifakı tarafında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın net adaylığına karşı 6'lı masada seçenekler tartışılmaya devam ediyor.

Kamuoyunda ise parti liderlerinin yanında belediye başkanları ve birçok ismin adaylık için adı geçiyor.

Seçimler ikinci tura kalırsa anketi

Bu kapsamda Asal Araştırma ve Danışmanlık şirketi, seçimin ikinci tura kalması durumunda yaşanabilecek ihtimalleri inceledi.

Şirket 7-14 Haziran arasında 3 bin katılımcısına cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumunda hangi adaya oy vereceklerini sordu.

İşte anketin sonuçları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 51,2

Kemal Kılıçdaroğlu: 48,8



Cumhurbaşkanı Erdoğan: 51,1

Meral Akşener: 48,9



Cumhurbaşkanı Erdoğan: 50,5

Mansur Yavaş: 49,5



Cumhurbaşkanı Erdoğan: 51,5

Ekrem İmamoğlu: 48,5

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 59,4

Selahattin Demirtaş: 40,6

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 57,8

Abdullah Gül: 42,2