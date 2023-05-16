Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: İkinci tur bizim için daha kolay olacak 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İkinci tur bizim için daha kolay olacak" dedi.

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Türkiye, pazar günü sandığa gitti…

Nefes nefese geçen seçimin galibi, Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.51, Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44,88 oy alınca, seçim ikinci tura kaldı.

İkinci tur 28 Mayıs'ta yapılacak

Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı seçim takvimine göre ikinci tur 28 Mayıs’ta yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber'de soruları cevapladı.

"Oy farkının kapanacağını düşünmüyorum"

28 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İkinci tur bizim için daha kolay olacak, oy farkının kapanacağını düşünmüyorum." dedi.

Sözcü Kalın, "Seçim gecesi Millet İttifakı'nın sözcüleri manipülasyon çabasına girişti." ifadelerini kullandı.

"Sinan Bey'in Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğunu biliyorum"

Sinan Oğan ile görüşme yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya da cevap veren Kalın, şu ifadeleri kullandı: