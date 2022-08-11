Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Toplantıya; eski TBMM Başkanları İsmail Kahraman, Köksal Toptan ve Mehmet Ali Şahin ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İdari ve Mali İşler Başkanı Metin Kıratlı ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.

Gündem yoğun

Toplantıda Türkiye'nin iç ve dış meseleleri, 2023 seçimlerine yönelik yapılan çalışmalar ve ekonomik gelişmeler ele alınacak.

Yazılı açıklama yapılacak

Toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan toplantıya ilişikin yazılı açıklama yapılması bekleniyor.