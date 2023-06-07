Cumhuriyet gazetesinde para karşılığı manipülatif haber skandalı Cumhuriyet Gazetesi Vakfı, Cumhuriyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni ve mali işler müdürünün de içinde bulunduğu kişiler hakkında 500 bin TL karşılığında manipülatif haber yapmaktan soruşturma başlatılması için suç duyurusunda bulundu.

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Türk medyasında kendileri hariç her yayın organına yandaş yaftası yapıştırarak fonlanan kurumların pisliği etrafa saçıldı.

Cumhuriyet gazetesi çalkalanıyor...

Skandalın adı, para karşılığı manipülatif haber...

Para karşılığı manipülatif haber

Gazetenin eski genel yayın yönetmeni Arif Kızılyalın, hukuk işlerinden sorumlu yönetici avukat Turan Karakaş, idari-mali işler müdürü Osman Selçuk Özer ve reklam müdürü Esra Bozok'un, bir e-ticaret firmasına para karşılığı manipülatif haber yaptıkları ortaya çıktı.

Para çikolata kutusunda geldi

Söz konusu manipülatif haberler için kayıt dışı 500 bin TL alındığı, paranın ise çikolata kutusunda teslim edildiği iddia edildi.

Suç duyurusunda bulunuldu

Cumhuriyet Gazetesi Vakfı, sorumlu isimler hakkında 'manipülatif haber yapma' karşılığında kayıt dışı para alarak 'güveni kötüye kullandıkları' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

"Etik açıdan kabul edilemez"

Konuya ilişkin gazetenin şu anki Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu, iddianın gerçek olması durumunda gazetecilik etiği açısından ‘kabul edilemez’ olduğunu söyledi.