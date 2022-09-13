Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlk Evim, İlk İş Yerim projesi kapsamında 81 il ve tüm ilçelerde 2028'e kadar 500 bin sosyal konut, 250 bin arsa, 50 bin işyeri yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtım törenine katıldı.

Erdoğan, burada projenin detaylarını açıkladı.

Erdoğan, 81 il ve tüm ilçelerde 2028'e kadar 500 bin sosyal konut, 250 bin arsa, 50 bin iş yeri yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Tarihi projenin adı: İlk Evim, İlk İş Yerim

İlk etap konutlarının azami 2 yıl içinde bitirip hak sahiplerine teslim edimesinin amaçlandığını belirten Cumhurbaşkanı, projenin ismini ise İlk Evim, İlk İş Yerim olarak belirlediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine ilişkin detayları ise şu şekilde açıkladı:

"Bu devasa sosyal konut projemizin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konutu, 250 konut arsasını ve 10 bin iş yerini 2 yılda bitirerek hak sahiplerinin kullanımına sunmayı planlıyoruz.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları VİDEO







Şehirlere göre konut dağılımı



Projemizin bu ilk etabı dahi Cumhuriyet tarihimizin en büyük en kapsamlı sosyal konut atılımıdır. İlk etap konutumuzdan 50 binini İstanbul'da, 18 bini Ankara'da, 12 bin 500'ünü İzmir'de, 10 binini Gaziantep'te, 8 bin 650'sini Bursa'da, 7 bin 500'ünü Konya'da, 4 bin 500'ünü Kayseri'de inşa edeceğiz.

Diğer illerimizde de nüfuslarına göre değişen sayılarda konut inşası gerçekleştireceğiz. Ayrıca bu konut projesinde çeşitli kesimlere pozitif ayrımcılık yaparak kontenjanlar belirliyoruz.





Sosyal yapıya göre kontenjan

Buna göre şehit yakınları ve gazilere ilk etabın yüzde 5'e denk gelen 12 bin 500 konut, engelli vatandaşlarımıza 12 bin 500 konut, emekli vatandaşlarımıza ise 50 bin konut kontenjan ayırıyoruz.

Bu projemizde ilk defa gençlerimiz için de 18-30 yaş arası bir kontenjan oluşturduk. Konutların yüzde 20'sine denk gelen 50 binini de yarınımızın teminatı gençlerimize tahsis ettik.



Maliyet fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim yaparak belirlediğimiz fiyatlar da şu şekilde olacaktır.

2+1'de ödeme detayı

Toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlarımıza 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle 240 ay sahip olabileceklerdir.

3+1'de detaylar

Aynı şekilde toplam 850 bin lira fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecektir.





"Bedelin yüzde 10'u peşin alınacak"



Bu kampanyamıza İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşımız başvurabilecektir. Bedelin yüzde 10'u peşin alınacak.

"Ticari kazanç kaynağı haline getirmek isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz"



Taksitler ise sözleşmenin imzalanmasıyla başlayacaktır. Bu projeleri ticari kazanç kaynağı haline getirmek isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz. Kendi aklınca devleti kandırarak hak etmediği halde TOKİ'den ev almaya çalışanların hem ödedikleri parayı hem evlerini kaybedecekleri sıkı bir denetim mekanizması kuracağız.

Tek derdimiz imkanı kısıtlı ailelerimizi uygun şartlarla ev sahibi yapmaktır. Konutlarımızın şimdiden içinde yaşayacak ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum.





Projenin arsa ayağında detaylar

Yine ilk defa altyapıları ve imarı hazırlanmış ev yapmaya hazır arsa alternatifi de sunuyoruz. İlk etapta 7 ayrı bölgede belirlediğimiz bu arsalar, piyasa fiyatlarının çok altında bir bedelle ve faizsiz bir şekilde vatandaşlarımıza satılacaktır.

Evin inşa sürecinde hak sahiplerine mimari ve mühendislik desteği de verilecektir. Arsalar iki gruptan oluşuyor. İlk grupta 350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluşan müstakil parsel şeklindeki arsalar vardır.

Bunlar 192 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve bin 604 liradan başlayan taksitlerin 10 yıl vade ile faizsiz şekilde ödeneceği bir sistemle vatandaşa satılacaktır.

İkinci gruptaki hisseli parsellerin ödemesi ise 112 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle yine 10 yıl vade ile ve faizsiz şekilde yapılabilecektir.

İş yerlerinde detaylar

Şimdi de iş yerlerimiz ile ilgili bazı ayrıntıları paylaşmak istiyorum. Halihazırda 12 ilimizde 3 bin 930'u tamamlanmış toplamda 10 bini aşan sanayi tipi iş yeri projemiz bulunuyor.

Kampanyanın ilk etabı kapsamında 10 bin yeni iş yeri daha küçük ve orta ölçekli sanayicimizin hizmetine sunuyoruz.

Bu iş yerlerini 350 bin liradan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle 120 ay vade ile emekçi kardeşlerimize, genç girişimcilerimize sunacağız.

'İlk evim', 'ilk iş yerim' projesinin 81 ilimize ülkemize, vatandaşlarımıza, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."