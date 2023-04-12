Dağlık Karabağ'da tansiyon yeniden yükseldi Ermenistan ordusunun ateşi sonucu 3 Azerbaycan askeri şehit oldu. Azerbaycan'dan yapılan açıklamada şehitlerin kimlikleri belirlendi.

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Ermenistan Karabağ'a yeniden saldırdı.

Dün akşam saatlerinde Ermenistan askerlerinin Azerbaycan mevzilerine açtığı ateş sonucu 3 askerin şehit oldu.

Yaşanan çatışmanın ardından 3 Azerbaycan askeri şehit oldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nda konuya ilişkin yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

Azerbaycan ordusunda görevli Vidadi Zalov, Elşad Hasanov ve Sabuhi Tağıyev isimli 3 askerinin Ermeni tarafının provokasyonuna engellerken şehit oldu.

Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğunu aktarıldı

Öte yandan yapılan açıklamada, bölgede durumun sakin olduğunu ve durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğunu aktarılarak, Azerbaycan birliklerince alınan misilleme tedbirleri sırasında Ermenistan’ın önemli sayıda kayıp verdiği ifade edilerek şehit askerlerin yakınlarına başsağlığı dilendi.