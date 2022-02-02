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Danimarka'da PKK destekçileri, TSK'nın operasyonu sonrası bina işgal etti

Danimarka'da PKK destekçileri, TSK'nın operasyonu sonrası bina işgal etti

PKK'ya karşı başlatılan Kış Kartalı operasyonu sonrası Danimarka'da bir grup örgüt destekçisi, ellerinde Abdullah Öcalan ve örgüt bayraklarıyla bir binayı işgal etti.