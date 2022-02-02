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    Danimarka'da PKK destekçileri, TSK'nın operasyonu sonrası bina işgal etti

    PKK'ya karşı başlatılan Kış Kartalı operasyonu sonrası Danimarka'da bir grup örgüt destekçisi, ellerinde Abdullah Öcalan ve örgüt bayraklarıyla bir binayı işgal etti.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2022 - 10:53
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    Danimarka'da PKK destekçileri, TSK'nın operasyonu sonrası bina işgal etti

    Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.

    "Kış Kartalı" adı verilen harekat kapsamında Derik, Sincar ve Karacak bölgelerinde tespit edilen hedefler vuruldu.

    MEHMETÇİK, TERÖRİSTLERİN İNLERİNE GİRMEYE DEVAM EDİYOR

    Kuzey Suriye Derik'te de PKK hedefleri vuruldu.

    IKBY, Türk savaş uçaklarının PKK'ya ait vurulan noktalarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu açıkladı.

    Danimarka'da PKK destekçileri, TSK'nın operasyonu sonrası bina işgal etti

    PKK'NIN AVRUPA KOLU HAREKETE GEÇTİ

    Hain terör örgütüne yönelik bu hamleden sonra PKK'nın Avrupa'daki destekçileri harekete geçti.

    Örgüt yanlıları Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bir binayı işgal etti.

    Danimarka da PKK destekçileri, TSK nın operasyonu sonrası bina işgal etti #1

    TERÖRİST BAŞININ RESMİNİ TAŞIYARAK BİNAYI İŞGAL ETTİLER

    Ellerinde terörist başı Abdullah Öcalan'ın resmini taşıyan grup, PKK yanlısı sloganlar attı.

    Sayıları oldukça az olan grup, Danimarka polisinin müdahalesiyle birlikte binadan çıkarıldı.

    Danimarka da PKK destekçileri, TSK nın operasyonu sonrası bina işgal etti #2


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