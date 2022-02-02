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- Danimarka'da PKK destekçileri, TSK'nın operasyonu sonrası bina işgal etti
Danimarka'da PKK destekçileri, TSK'nın operasyonu sonrası bina işgal etti
- Haber Merkezi
- 02.02.2022 - 10:53
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.
"Kış Kartalı" adı verilen harekat kapsamında Derik, Sincar ve Karacak bölgelerinde tespit edilen hedefler vuruldu.
MEHMETÇİK, TERÖRİSTLERİN İNLERİNE GİRMEYE DEVAM EDİYOR
Kuzey Suriye Derik'te de PKK hedefleri vuruldu.
IKBY, Türk savaş uçaklarının PKK'ya ait vurulan noktalarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu açıkladı.
Danimarka'da PKK destekçileri, TSK'nın operasyonu sonrası bina işgal etti
PKK'NIN AVRUPA KOLU HAREKETE GEÇTİ
Hain terör örgütüne yönelik bu hamleden sonra PKK'nın Avrupa'daki destekçileri harekete geçti.
Örgüt yanlıları Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bir binayı işgal etti.
TERÖRİST BAŞININ RESMİNİ TAŞIYARAK BİNAYI İŞGAL ETTİLER
Ellerinde terörist başı Abdullah Öcalan'ın resmini taşıyan grup, PKK yanlısı sloganlar attı.
Sayıları oldukça az olan grup, Danimarka polisinin müdahalesiyle birlikte binadan çıkarıldı.