Danimarkalı bilim insanı: Salgın iki ay içerisinde bitebilir

Koronavirüs ile ilgili yapılan iddialı açıklamada, Omicron varyantının semptomlarının hafif görüldüğü vurgulanarak iyi bir bağışıklık kazanılıp, salgının iki ay içerisinde biteceği söylendi.

Danimarka Devlet Serum Enstitüsü Baş Epidemiyologu Tyra Grove Krause, koronavirüs ile ilgili önemli bir araştırmadan bahsetti.

Krause, yapılan yeni araştırmalara göre, Omicron'da hastaneye yatışlarının Delta varyantının yarısı kadar olduğunu söyledi.

"KORONAVİRÜS SALGINI 2 AY İÇERİSİNDE BİTEBİLİR"

Bu durum ile iddialı açıklamalarına devam eden Krause, Danimarkalı yetkililere koronavirüs salgınının iki ay içerisinde biteceğini söyledi.

"YÜKSELİŞ DURDUĞUNDA DAHA İYİ BİR YERDE OLACAĞIZ"

Omicron varyantının salgını uzatabileceği yönündeki iddialara cevap veren Krause, "Çalışmamıza göre Omicron nedeniyle önümüzdeki aya kadar büyük vaka artışı olacak. Ancak yükseliş durduğunda daha iyi bir yerde olacağız." diyerek, salgının sonunun göründüğünü belirtti.

OMİCRON, DELTA'DAN DAHA HAFİF SEMPTOM VERİYOR

Türkiye dahil dünya genelinde Omicron nedeniyle vakalar artarken, Delta varyantından daha hafif semptomların görüldüğünün de altı çizildi.

BAĞIŞIKLIK DÜZEYİ SAĞLANACAK

Bunun sonucunda Omicron sayesinde daha fazla kişi enfekte olacak ve popülasyonun iyi bir bağışıklık düzeyi olacağı vurgulanıyor.

"BUNU ATLATMAK ZOR OLACAK"

Salgınla ilgili tedbirlerin sıkıca devam etmesi gerektiğini belirten Krause, "Omicron bu ayın sonunda zirve yapacak ve şubat ayında azalan enfeksiyonlar nedeniyle sağlık sisteminin üzerindeki baskının azaldığını göreceğiz. Ama ocak ayında çaba sarf etmemiz gerekiyor, çünkü bunu atlatmak zor olacak." şeklinde konuştu.

"PANDEMİNİN SONU GÖRÜNDÜ"

Öte yandan Aarhus Üniversite Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başhekimi Prof. Dr. Lars Ostergaard ise yaptığı açıklamada, koronavirüs pandemisinin sonunun göründüğünü söyledi.

"KORONAVİRÜS KIŞ ENFEKSİYONU OLARAK DEVAM EDECEK"

Koronavirüsün pandemi olarak kalmayacağını söyleren Ostergaard, kış enfeksiyonu olarak devam edeceğini belirtti.

Ostergaard, "Koronavirüse asla veda edeceğimizi düşünmüyorum. Ancak popülasyonda iyi bir bağışıklık olacak. Kısmen yeni aşılar nedeniyle, kısmen insanlara bulaştığı için. Koronavirüs, kış aylarında geldiğini bildiğimiz enfeksiyon olarak kalabilir." ifadelerini kullandı.