DEAŞ'lı terörist, Suriye sınırında yakalandı

DEAŞ mensubu olduğu tespit edilen terörist, sınırı geçmek isterken yakayı ele verdi.

Sınır hatlarındaki güvenlik güçleri, yurda girmeye çalışan şüphelilere göz açtırmıyor.

Son operasyonun adresi, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi oldu.

Sınırdaki önlemler artırıldı

Bir teröristin, Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

DEAŞ'lı terörist yakalandı

Suriye'den yurda girmeye çalışan ve terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu tespit edilen terörist, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.