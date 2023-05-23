Defne Devlet Hastanesi'nde hasta yoğunluğu yaşanıyor Hastane Başhekimi Özkaya, "Şaşırdım, çünkü bu kadar fazla hasta beklemiyordum" dedi. Özkaya, inanılmaz bir hasta yoğunluğuyla karşılaştıklarını söyledi.

AA

Hatay'da 24 Mart'ta temeli atılan Defne Devlet Hastanesi'nin yapımı 21 Mayıs'ta tamamlandı.

60 günde inşa edilen hastane, ilk günlerden itibaren hasta yoğunluğuyla karşılaştı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan ve açılışı yapılan 300 yataklı hastane, dün itibarıyla hasta kabulüne başladı.

Rekor sürede inşa edildi

Girişindeki "İnsanlık merhamet üzerine kuruludur" yazısıyla hastaları karşılayan hastane, ilk gün olan 22 Mayıs'ta çok sayıda Hataylı depremzedeye sağlık hizmeti verdi.

Rekor sürede yapımı tamamlanan hastanede, vatandaşların yoğunluğu bugün de devam etti.

Defne Devlet Hastanesi Başhekimi İmadettin Alpay Özkaya, hastanede ilk günde çok sayıda hastayı kabul ettiklerini söyledi.

"Dün ve bugün inanılmaz bir hasta yoğunluğu var"

Çevre ilçelerden de hastaların Defne Devlet Hastanesini tercih ettiğini belirten Özkaya, şöyle konuştu:

Çok şükür halkımız bu hastaneye kavuştu, çok da güzel bir hastane oldu, çok da çabuk yapıldı. Şaşırdım, çünkü bu kadar fazla hasta beklemiyordum. Dün ve bugün inanılmaz bir hasta yoğunluğu var. Tabii şu anda Antakya'da en teşkilatlı, en donanımlı hastane burası. Vatandaşlarımızın burayı tercih etmelerindeki sebeplerinden bir tanesi de bu.



Birçok branşı burada bulabiliyoruz, yani 18 polikliniğimiz şu anda aktif olarak hizmet veriyor. İnsanlarımız böyle bir hizmeti zaten bekliyorlardı, istekleri vardı ve çok şükür onlar da bu hizmete kavuştular, burayı sahiplendiler ve 'burası bizim hastanemiz' diyorlar.

Özkaya, Defne Devlet Hastanesi acil servisinin de 24 saat açık olduğunu dile getirdi.

Obez hastalar MR cihazından faydalanabilecek

İlerleyen günlerde sağlık hizmetlerinde çeşitliliğin olacağını ifade eden Özkaya, hastane bünyesindeki MR cihazının 250 kilograma kadar olan bir hastanın görüntüleme hizmetini yerine getirdiğini kaydetti.

Bu anlamda, obez hastaların da MR için artık diğer illere sevkinin önüne geçildiğini aktaran Özkaya, şöyle konuştu:

Aynı zamanda MR'ı tam randımanlı kullandığımız zaman 24 saat içerisinde 80 noktanın görüntülemesini yapabileceğiz. Bu uzun kuyrukları, uzun randevuları da ortadan kaldıracak.

"Her yaşadığımız sıkıntıdan, olaydan bir ders alıyoruz"

Özkaya, şimdiden MR için hasta randevularını almaya başladıklarını belirtti. Hastane kapasitesindeki 300 yatağın acil durumda yoğun bakım yatağına dönüştürülebildiğini anımsatan Özkaya, şu ifadeleri kullandı:

Her yaşadığımız sıkıntıdan, olaydan bir ders alıyoruz ve bunu mükemmel bir şekilde teknolojilerle donatarak halkımıza sunuyoruz.