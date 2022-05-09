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    Demet Akalın'dan FETÖ tutuklusu kadınlara destek

    FETÖ'den tutuklu olan kadınların sarma yaptığı için tutuklandığına inanıp serbest bırakılma çağrısı yapan Demet Akalın, tepkiler sonrası geri adım attı.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2022 - 09:24
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    Demet Akalın'dan FETÖ tutuklusu kadınlara destek

    Şarkıcı Demet Akalın'ın, geçtiğimiz gün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yaptığı çağrı kamuoyunun gündemine oturdu.

    Sosyal medyada, 15 Temmuz'daki kanlı hain darbe girişiminden tutuklu  FETÖ'cü kadınlar için "sarma sardığı için hapse atıldılar" tweetine inan Akalın, bu kadınların serbest bırakılmasını istedi.

    "Sarma yapmaktan hapis mi?"

    İlk olarak paylaşımında ilgili tweet'i alıntılayan Akalın, konunun takipçisi olacağını belirtip "Ülkenin önde gelen avukatlarını arıyorum ve işin takipçisiyim! Sarma yapmaktan hapis mi?" ifadelerini kullandı.

    Demet Akalın dan FETÖ tutuklusu kadınlara destek #1

    "Hiçbiri katil değil"

    Akalın daha sonra  6 kadın ile ilgili paylaşım yapan bir kullanıcının paylaştığı tweeti alıntılayıp Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı da etiketleyerek “Ne gerekiyorsa yapmalıyız, hiçbiri katil değil” dedi.

    Sildi

    Akalın, paylaşımları sonrası sosyal medyada eleştirilerin hedefi olurken, tepkiler sonrası bu destek tweetlerini sildi.

    Demet Akalın dan FETÖ tutuklusu kadınlara destek #2


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