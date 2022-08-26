Demet Akalın’dan Gülşen için dua

İmam hatipliler için kullandığı ifadeler üzerine gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Gülşen’e Demet Akalın’dan destek mesajı geldi. Akalın, “Cuma günü dualarım Gülşen için” dedi.

Bir konserinde “İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” ifadeleri sonrası gelen tepkiler üzerine hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan resen soruşturma başlatılan Gülşen, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Şarkıcının tutuklu yargılanması, sanat camiasında adeta olay yarattı.

Birçok isim Gülşen’e destek mesajı yayınladı.

Demet Akalın’dan dua

Geçtiğimiz günlerde bir garsonun başından aşağı şampanya döktüğü görüntüleri yayılınca tepki alan Demet Akalın da, Gülşen için dua etti.

Sosyal medyasından “Cuma günü dualarım Gülşen için… Çok üzgünüm…” notunu paylaşan Akalın, istek ve mucizeler için edilmesi gereken duaları yazdı.

Paylaşımdaki “Perşembe günleri güneş doğarken zikir gününde ve saatinde ‘Ya Mucip’ ismini kere zikreden kulun ne isteği varsa kabul olunur. Gece teheccüd vakti geldiğinde bu ismi ‘Ya Mucip’ diye 68 kere okuyan kişi mucizelere nail olur” bölümleri dikkat çekti.

“Daha başka bir dil bulmalıydım”

Öte yandan Gülşen’in tutuklanmadan önce yayınladığı özür mesajı da sosyal medyada çok sayıda kez paylaşıldı.

Şarkıcının özür mesajı şu şekildeydi:

“Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmaya hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayımlanmıştır. Sözlerim ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım, bulacağım...”