Demet Akalın'ın kankası Sinan Akçıl'dan Norm Ender'e gönderme! Yorumlar patladı

Demet Akalın'a karşı yapılan eleştirilere sessiz kalmayan Sinan Akçıl, Instagram'dan bir sayfaya Akalın için yorum yaptı.

Ünlü popçu Demet Akalın, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmüyor.

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da sahne aldığı mekanda kendisine getirilen şampanyayı "Resmen elma suyu vermişsin bana" diyerek, garsonun başından aşağı döken Akalın, birçok kişinin tepki gösterdiği isimlerden biri oldu.

Demet Akalın'ın beğenmediği şampanyayı garsonun başından aşağı dökmesine sosyal medya kullanıcılarının yanı sıra ünlü isimlerden de tepki geldi.

Bu sanatçılardan birisi de Norm Ender oldu. Norm Ender, verdiği konser sırasında sahneye şampanya getirmelerini istedi.

Getirilen şampanyayı beğenmediğini söyleyen ünlü rapçi şampanya getiren kişiye "Kafandan aşağı dökeyim mi?" diyerek takıldı ve Akalın'ı eleştirdi.

Norm Ender, sahnesinde şunları söyledi:

"Sahnede asla böyle bir şey yapmadım, yapmam da. Bunu ancak çaptan düşmüş, modası geçmiş bir popçu yapar arkadaşlar"

Bu görüntüler ise birçok magazin sayfasında paylaşıldı.

Son olarak Norm Ender'in görüntüleri, GazeteMagazin'in Instagram hesabında yer aldı.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımda ise ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'ın yaptığı yorum dikkat çekti.

Sinan Akçıl sessiz kalamadı

Norm Ender'in görüntüleri üzerine yorumda bulunan Akçıl, Demet Akalın'ı koruyarak şunları söyledi:

"Bu şekilde magazin kasmaya gündeme gelmeye çalısanlara ne deniyor peki kardesim benim?"







