Petrol
79.25
-0.13%
Euro
19.5601
0.24%
Dolar
18.6386
0.02%
Altın
1.063
0.18%
Borsa
4999
-0.03%
Bitcoin
317.949
-0.90%
BTXN Coin
5.14
-1.15%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Demokrat Parti il ve ilçe başkanlıklarına haciz

    Demokrat Parti'nin Isparta il ve merkez ilçe bürolarına, toplam 95 bin 450 liralık aidat ve yakıt borçlarından dolayı haciz uygulandı.
    • 07.12.2022 - 14:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Demokrat Parti il ve ilçe başkanlıklarına haciz

    Demokrat Parti'nin (DP) Isparta il ve merkez ilçe başkanlıklarının bulunduğu 2 büroda sabah saatlerinde hareketlilik yaşandı.

    Haciz uygulandı

    DHA'nın haberine göre Isparta Belediyesi'ne ait Belediye İş Hanı 4'üncü katındaki yan yana 2 ayrı bürosuna, partinin borçlarından dolayı haciz işlemi uygulandı, içerideki tüm eşyalara el konuldu.

    95 bin 450 liralık aidat ve yakıt borcu

    Partinin, belediye iş hanı yönetimine olan ve 2014 yılından bu yana ödenmeyen toplam 95 bin 450 liralık aidat ve yakıt borçlarından dolayı yönetimin haciz uyguladığı öğrenildi.

    Söz konusu haciz işleminde belediye iş hanı yönetiminin avukatı Enes Aydemir de hazır bulundu. DP yönetimi ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

    Demokrat Parti il ve ilçe başkanlıklarına haciz #1

    Demokrat Parti il ve ilçe başkanlıklarına haciz #2

    Demokrat Parti il ve ilçe başkanlıklarına haciz #3


    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Çorum'da elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti
    3. Sayfa

    Çorum'da elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti

    Güney Kore'de Paulo Bento görevini bıraktı
    Dünya Kupası

    Güney Kore'de Paulo Bento görevini bıraktı

    Görüş Bildir