Deniz Baykal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na milletvekilliği talebi

Deniz Baykal’ın, CHP yönetimine eleştirilerde bulunan kızı Aslı Baykal ile ilgili Kemal Kılıçdaroğlu’ndan milletvekilliği talebinde bulunduğu öğrenildi.

Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, geçtiğimiz aylarda aldığı bir kararla CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından 'Siyasi parti üyeliğiniz sonlandırılmıştır' yazılı mesajı paylaşan Aslı Baykal, "Neden istifa ettiniz?" sorusuna "Gördüğüm lüzum üzerine yazmanız yeterli." cevabını vermişti.

Partiden istifa edip eleştirilerde bulundu

İstifasının ardından CHP'yi milli değerleri hissetmemek, gayri milli odaklarla diyalog kurmak ile suçlayan Aslı Baykal'ın, AK Parti'ye katılacağı iddiası ortaya atıldı.

Aslı Baykal, bu sefer de yeni bir açıklama yaparak yine CHP'yi eleştirdi ve AK Parti'ye geçeceği iddiasını reddetti.

Yaşananların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 gün önce CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'ü de yanına alarak Deniz Baykal'ı ziyaret etti.

Deniz Baykal, kızının milletvekili yapılmasını istedi

Cumhuriyet'ten Orhan Bursalı'nın haberine göre; ziyarette Deniz Baykal'ın, Kılıçdaroğlu'ndan kızı Aslı Baykal'ı milletvekili yapmasını istediği aktarıldı.

Hatta Aslı Baykal'ın isminin listede en başlara yazılarak CHP'ye yönelik eleştirilerinin önlenmesi de Kemal Kılıçdaroğlu-Deniz Baykal görüşmesinde değerlendirildi.

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal ile ilgili isteğinin ardından CHP yönetiminin, henüz bir karar vermediği de gelen bilgiler arasında.