Deniz Baykal'ın oğlu: Babam CHP'den istifa etmeyi asla düşünmüyor

Deniz Baykal’ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal’ın CHP’den istifası sonrası 'Deniz Baykal da istifa edebilir' iddialarına oğlu Ataç Baykal'dan yalanlama geldi.

CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, CHP'den istifa etmişti.

Sosyal medya hesabından "Siyasi parti üyeliğiniz sonlandırılmıştır." yazılı mesajı paylaşan Aslı Baykal, "Neden istifa ettiniz?" sorusuna "Gördüğüm lüzum üzerine yazmanız yeterli." diye yanıtlamış ve daha fazla konuşmak istemediğini söyledi.

TV100’de yayımlanan programda konuk olan gazeteci Şaban Sevinç de, Deniz Baykal’a yakın bir isimle görüştüğünü ve Baykal’ın da CHP’den istifa edebileceğini söylemişti.

Deniz Baykal'ın oğlundan açıklama geldi

Deniz Baykal'ın da istifa edeceği iddialarının çıkması üzerine oğlu Ataç Baykal'dan açıklama geldi.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Bizim TV'ye konuşan Ataç Baykal'dan iddiaları yalanlayan açıklama geldi.

"Babam CHP’den istifa etmeyi asla düşünmüyor"

Ataç Baykal, "Babam ile konuştum. Aslı’nın CHP üyeliğinden istifasını kendisi ile konuşmadığını, hatta istifa ettikten sonra haber verdiğini söyledi. Aslı’nın istifası Deniz Baykal ve ailesini bağlayıcı bir görüşün sonucu alınmış bir karar değildir. Babam, kendisi CHP’den istifa etmeyi asla düşünmüyor, herkese de sakın istifa etmeyin diye telkinde bulunuyor. Aslı’nın istifası için babam, ‘Bana bu bildirildi, oturup konuşalım diye önceden sorulmadı’ dedi."





Bu iddialar devam ederken AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sinan Burhan'dan ise Deniz Baykal’la ilgili dikkat çekici bir paylaşım geldi.

AK Parti Meclis Üyesi: Cumhur İttifakı'na katılacak

Sinan Burhan, Twitter hesabı üzerinden "Aldığım bir kulis" diyerek yaptığı paylaşımda "Milli ve yerli cephe genişliyor. Cumhur İttifakı'na Sn. Deniz Baykal da katılacak." ifadelerini kullandı.