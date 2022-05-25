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    Deniz Baykal’ın özel hayat görüntülerini dağıtan 2 şüpheli tutuklandı

    Deniz Baykal ile bazı eski MHP yöneticilerinin özel hayatlarına ilişkin görüntüleri dağıtmakla yargılanan 2 ihraç eski polis memuru, cezaevine koyuldu.
    • 25.05.2022 - 09:26
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 09:48
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    Deniz Baykal’ın özel hayat görüntülerini dağıtan 2 şüpheli tutuklandı

    CHP’nin eski genel başkanlarından Deniz Baykal ile MHP’nin eski yöneticilerinin özel hayatlarına ilişkin görüntülerinin dağıtılmasına ilişkin devam eden soruşturmada, yeni bir gelişme yaşandı.

    Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, görüntülerin basın yoluyla dağıtılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

    Yargılaması süren 2 eski polis memurunun yakalandığı bildirildi.

    Hücre evinde saklanırken yakalandılar

    AA’nın haberine göre; yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    “Silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından 9 yıl 6 ay hapis cezası ile yargılanan ihraç eski polis memurları A.Y.E. ve A.B. Tekirdağ'da saklandıkları örgüte ait hücre evinde yakalandı. 23 Mayıs'ta Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.”

    Deniz Baykal’ın özel hayat görüntülerini dağıtan 2 şüpheli tutuklandı #1


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