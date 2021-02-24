Euro
8.6717
0.41%
Dolar
7.1241
0.27%
Altın
413.91
0.34%
Borsa
1.519
0.07%
Bitcoin
372.900
5.88%
EXEN Coin
16.86
3.94%
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Deniz Kuvvetleri Komutanlığı menzili arttırılmış ANKA'ları teslim aldı

    TUSAŞ tarafından üretilen menzili arttırılmış ANKA'lar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.
    • İHA
    • 24.02.2021 - 12:18
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 12:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Deniz Kuvvetleri Komutanlığı menzili arttırılmış ANKA'ları teslim aldı

    Türkiye, yerli ve milli üretim hamleleri ile savunma alanında güçlenmeye devam ediyor.

    Gelişmelere ek olarak, bu sabah Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB), TUSAŞ tarafından üretilen menzili arttırılmış 2 yeni ANKA’nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildiğini duyurdu.

    VİDEO PAYLAŞILDI

    Konuya ilişkin Savunma Sanayi Başkanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaştı.

    Twitter hesabından paylaşılan videoda, yerli ve milli imkanlarla üretilen ANKA’ların görüntülerine yer verildi.

    Deniz Kuvvetleri Komutanlığı menzili arttırılmış ANKA'ları teslim aldı VİDEO

    Deniz Kuvvetleri Komutanlığı menzili arttırılmış ANKA ları teslim aldı #1

    MAVİ VATAN VURGUSU

    SSB tarafından yapılan paylaşıma şu notlar düşüldü:

    “Güvenlik güçlerimizin gökyüzündeki gözcülerini arttırıyoruz. TUSAŞ tarafından üretilen menzili arttırılmış 2 adet ANKA SİHA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi. ANKA’lar mavi vatan savunmasındaki görevini arttırarak sürdürecek.”

    Deniz Kuvvetleri Komutanlığı menzili arttırılmış ANKA ları teslim aldı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir