TUSAŞ tarafından üretilen menzili arttırılmış ANKA'lar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

Türkiye, yerli ve milli üretim hamleleri ile savunma alanında güçlenmeye devam ediyor.

Gelişmelere ek olarak, bu sabah Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB), TUSAŞ tarafından üretilen menzili arttırılmış 2 yeni ANKA’nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildiğini duyurdu.

VİDEO PAYLAŞILDI

Konuya ilişkin Savunma Sanayi Başkanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaştı.

Twitter hesabından paylaşılan videoda, yerli ve milli imkanlarla üretilen ANKA’ların görüntülerine yer verildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı menzili arttırılmış ANKA'ları teslim aldı VİDEO

MAVİ VATAN VURGUSU

SSB tarafından yapılan paylaşıma şu notlar düşüldü:

“Güvenlik güçlerimizin gökyüzündeki gözcülerini arttırıyoruz. TUSAŞ tarafından üretilen menzili arttırılmış 2 adet ANKA SİHA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi. ANKA’lar mavi vatan savunmasındaki görevini arttırarak sürdürecek.”