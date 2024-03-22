Deniz Zeyrek'in Özgür Özel'le tartışmasının perde arkasında İmamoğlu var Özgür Özel'in liderliğini canlı yayında sorgulayan Deniz Zeyrek'in bu eyleminin altından; Ekrem İmamoğlu'na en yakın isimlerden biri olan Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Ediz Zeyrek'le kardeş olması çıktı.

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ensonhaber.com

Seçimlere sayılı günler kala siyaset meydanlarındaki gerginlik ekranlara da taşındı...

Geçtiğimiz akşam, CHP Genel Merkez binasında gazetecileri konuk eden CHP Lideri Özgür Özel ile gazeteci Deniz Zeyrek arasındaki canlı yayın tartışması, kamuoyunun gündemine oturdu.

İkili arasında yaşanan gerginlikte, muhalefetin çözümler üretmek yerine sürekli şikayet ettiğini ifade eden Zeyrek, Özel'i sinirlendirdi.

"Şikayet etme çözüm bul"

Özel'in "Şimdi bakın en kolayı burada, yani mikroba hastalık yaptığından dolayı sual sormayıp, antibiyotiğe etkililiğini soruyorsunuz." sözlerine Zeyrek ise, "O zaman ben CHP Genel Başkanı olayım." yanıtını verdi.

Sözlerine devam eden Zeyrek, "Ben şikayet edebilirim vatandaş olarak ama vatandaş siyasetten çözüm bekliyor. Siyaset şikayet etmez, çözüm bulur." ifadelerini kullanırken; Özel ise "Muhalefete saldırmanın konforundan biraz daha adilane bakmak lazım bu işlere. En kolay yol muhalefete saldırmak." dedi.

Kavganın nedeni; İmamoğlu ile Özel rekabeti

Yaşanan bu tartışmaların ardından CHP kulisleri hareketlenirken ikili arasında yaşanan kavganın nedeninin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) mevcut başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu gösterildi.

Deniz Zeyrek'in ağabeyi olan şu anki Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Ediz Zeyrek, görevinin dışında İmamoğlu'na da en yakın isimler arasında yer alıyor.

Yaşanan tartışmanın da CHP içindeki liderlik kavgasında, İmamoğlu'nun Özel'e karşı seçimler sonrası parti içindeki hâkimiyetini pekiştirmesi adına itibar suikastı olarak nitelendiriliyor.