Denizlerdeki av yasağı 1 Eylül itibariyle sona eriyor

Ülke genelinde denizlerdeki av yasağının 1 Eylül’de kalkacak olmasının ardından bu gece denize açılacak olan tekneler, son hazırlıklarını yaptı. Balıkçılar, "Vira Bismillah" diyerek denize açılacak.

Trol ve gırgır ile balık avcılığının 15 Nisan’da başlayan yasak dönemi, 1 Eylül itibariyle sona eriyor.

1 Eylül’de denize açılacak olan tekneler, 4,5 ayın ardından son hazırlıklarını tamamladı.

Balıkçı tekneleri, bu gece itibariyle "Vira Bismillah" diyerek denize açılacak ve sezona palamut avı ile başlayacak.

Balıkçılar umutlu

Tekneler, denize açılmak için beklemeye başlarken balıkçılar, yeni sezondan umutlu olduklarını söyledi.

"V atandaşımız ucuz balık yiyecek"

Geçen sezon palamudun olmadığını bu sezon ise beklentilerin iyi yönde olduğunu belirten balıkçı Resul Yılmaz, "İyi olacak. Geçen sezon da iyi idi ancak palamut yoktu bu sene daha iyi görünüyor inşallah iyi olacak biraz masraflarımız biraz arttı.

Şu an Zonguldak tarafında balık yoğun görülüyor ancak denize çıkmadan net bir şey söylemek doğru değil. Balık nereye giderse biz de peşinde olacağız.

Teknemizde 40 kadar insan çalışıyor inşallah 31 Ağustos gecesi denize açılacağız. Biz çok eski 4 kuşak balıkçısıyız, dedemin babası bu işi yapıyordu babadan da bize kaldı.

2005 yılında palamut çok olmuştu 2015’te de oldu bu sene daha çok görünüyor inşallah iyi olur vatandaşımız da ucuz balık yiyecek inşallah yalnız masraflarımız biraz daha yüksek." dedi.





"Balık nerede olursa biz de peşinden gireceğiz"



Balıkçı Mustafa Yılmaz da "Hazırlıklarımız tamam. Beklentimiz avcılığın iyi olacağı yönünde. Sezona palamut avcılığı ile başlayacağız.

Yaklaşık 4 yıldır bol palamut avcılığı olmuyordu inşallah bu sene bol olacak. Nisan 15 sezon bitiminden bugüne kadar ağların tamiri olmak üzere teknemizdeki diğer eksikleri gidermeye çalıştık.

Genellikle Karadeniz’de avlanacağız, balık nerede olursa biz de peşinden gireceğiz. Sinop’da olursa Sinop’a, İstanbul’da olursa İstanbul’a gideceğiz." diye konuştu.



