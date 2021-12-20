Denizlerdeki fırtına, tezgahlardaki balık fiyatlarını olumsuz etkiledi

Fırtına etkisinde olan Marmara, Ege ve Karadeniz'de balıklar az çıkınca, fiyatlar da tezgahlara yansıdı.

Balıkesir Bandırma' da üç gündür fırtına etkili oluyor.

Fırtına, kentte deniz yolu ulaşımını olumsuz etkilediği gibi balık haline de yansıdı.

Balık haline gelen balık miktarının az olması etiketlere de yansıdı.

Yerli Marmara hamsisinin kilosu 60 lirayı bulurken, Karadeniz hamsisinin 40 lira civarında satılıyor.

"FIRTINA DİNİNCE FİYATLARIN İNMESİNİ BEKLİYORUZ"

Hamsinin kilosunun 60 lirayı bulduğunu belirten balıkçı Barış Yıldız, "Havalar estiğinden dolayı balık fiyatları biraz yüksek. Üç gündür fırtına sebebiyle kayıkla denize açılamıyor. Yerli Marmara hamsisi kilosu 60 lira. Karadeniz hamsisi var, onun da kilosu 35 ile 40 lira. Balıkhanemize istavrit ve kolyoz bolluğu var, onların fiyatları biraz uygun. İstavritin kilosu 25 lira. Fırtınanın dinmesi durumunda balık fiyatlarının biraz aşağı düşmesini bekliyoruz. Havalar estiği için balık fiyatları maalesef biraz yüksek." diye konuştu.





FIRTINA, ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Balıkçılar fırtınanın dönmesini beklerken, Meteoroloji yetkililerince fırtınanın 1 veya 2 gün daha etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi. Bu arada, fırtına sebebiyle Bandırma - Yenikapı arası feribot seferleri de iptal edildi.



