Denizli Gönüllü Platformu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklaması Seçime kısa bir süre kala, birçok platform hangi adayları desteklediklerini açıklamaya başladı. Bunlardan birisi olan Denizli Gönüllü Platformu, "Cumhuriyetin 100. Yılında cumhurun yanındayız" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteklerini açıkladı.

İHA

Türkiye, tarihinin en önemli seçimlerinden birine hazırlanıyor. Vatandaşlar, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gidecek.

Bu seçim öncesinde dört aday, cumhurbaşkanı olmak için yarışacak. Bu adaylardan birisi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı şehir şehir dolaşarak vatandaşlarla buluşurken, birçok platformdan da destek açıklaması geliyor.

Bu açıklamayı yapanlardan birisi de Denizli Gönüllü Platformu oldu.

Denizli Gönüllü Platformu, 14 Mayıs’ta yapılacak 13 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan desteğini “Cumhuriyetin 100. Yılında cumhurun yanındayız.” sözleriyle açıkladı.

"Ülkesi ve milleti için çalışanlarla beraberiz"

Denizli Gönüllü Platformu’ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

“14 Mayıs 2023 Pazar günü seçilecek Cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin hayırlı hizmetlerde bulunmalarını öncelikle temenni ediyoruz. Emperyalistlere karşı dik duran ve boyun eğmeyen Dünya Lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındayız. Türkiye Yüzyılı hedefinden korkanlarla, halkı tahkir edenlerle, milletin inancıyla alay eden müminlerin kutsallarına saldıranlarla, LGBT gibi sapkınlıkları meşrulaştıranlarla, bölücülerin, iktidar hırsıyla terör örgütleriyle pazarlık masasına oturanlarla asla aynı safta olmayacağız. Ülkesi ve milleti için ‘Kuran, Ezan, Bayrak’ uğruna çalışanlarla beraberiz.

"Dünya 5'ten büyüktür diye haykıran Reis'in yanındayız"

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk İslam aleminin ve mazlumların umududur. Bizler başörtüsü mücadelesini zafere ulaştıran, Ayasofya Camii'ni hürriyetine kavuşturan ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diye haykıran Reis'in yanındayız. Denizli Gönüllü Platformu olarak, bu seçimde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı destekliyoruz.”