Denizli'de 3 gün yağış bekleniyor

Sıcaklıkların 40 dereceyi bulduğu kent, kuzeyden gelen yağış sisteminin etkisine giriyor. Sıcaklıkların düşeceği belirtilirken, kentte yarından itibaren 3 gün yağışlı geçecek.

Yaz aylarının kavurucu sıcakları Denizli'de düşüşe geçiyor.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, kentte sıcaklığın 38- 40 derece arasında seyrettiği aktarıldı.

Açıklamanın devamında ise kent 3 gün boyunca kuzeyden gelen yeni bir yağış sisteminin etkisi altında olacak.

Sıcaklık 5 derece azalacak

Yarın sabah erken saatlerde bölge genelinin parçalı çok bulutlu, hava sıcaklığının ise 4-5 derece azalması tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise kuzey yönlerden orta kuvvette esmesi beklenirken, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağını açıklandı.

Denizlililere uyarı

Meteoroloji, rüzgarın saatte 16 ile 18 kilometre şeklinde esmesi beklendiğinden vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

Yağışlı havanın etkisini 24, 25 ve 26 Ağustos tarihlerinde sürdüreceği bildirildi.





