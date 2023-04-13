Denizli'de fiyatı 700 lirayı bulan kuzugöbeği gelir kapısı oldu Vatandaşlar doğadan topladıkları kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarını satarak gelir elde ediyor. Nisan yağmurlarıyla birlikte ormanlık alanlarda bolca yetişen kuzugöbeğinin kilogramı 700 TL'den satılıyor.

İHA

Denizli'de, nisan yağmurlarının yağmasıyla birlikte ormanlık alanlarda kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarı vatandaşların gelir kapısı oldu.

Honaz Dağı yamaçlarında bulunan Karateke, Karakurt ve Karataş mevkilerinde mantar toplayıcıları tarafından toplanan kuzugöbekleri kilogramı 700 TL’ye satılıyor.

"Kuzugöbeği toplama mevsimi bayram sonuna kadar sürer"

Nisan ayında nisan yağmurlarıyla birlikte ormanlık alanların güneye bakan yamaçlarında kendiliğinden bolca yetişen kuzugöbeği mantarlarının bazı ailelerin de geçim kapısı haline geldiğini anlatan kuzugöbeği toplayıcısı Cesaret Yıldız, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Nisanda boy gösteren kuzugöbeklerini toplamak için çok sayıda kişi dağların yolunu tutuyor. Biz de fırsat buldukça ormanlık alanlardan kuzugöbeği topluyoruz. Çam pürçüklerinin altında çalılıkların içinde günde iki kilograma yakın kuzugöbeği topluyoruz. Topladığımız kuzugöbeklerini kendimiz yiyoruz veya satıyoruz. Yağışlar böyle devam ederse kuzugöbeği toplama mevsimi bayram sonuna kadar sürer.

"Bölgeyi çok iyi bildiğimiz için kuzugöbeklerini bulmamız kolay oluyor"

Farklı yörelere göre "dolaman" da denilen kuzugöbeğinin çok değerli olduğunu anlatan kuzugöbeği toplayıcısı Tayfun Durmuş ise şu şekilde konuştu: