Denizli'de fiyatı 700 lirayı bulan kuzugöbeği gelir kapısı oldu

Denizli'de, nisan yağmurlarının yağmasıyla birlikte ormanlık alanlarda kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarı vatandaşların gelir kapısı oldu.
Honaz Dağı yamaçlarında bulunan Karateke, Karakurt ve Karataş mevkilerinde mantar toplayıcıları tarafından toplanan kuzugöbekleri kilogramı 700 TL’ye satılıyor.
"Kuzugöbeği toplama mevsimi bayram sonuna kadar sürer"
Nisan ayında nisan yağmurlarıyla birlikte ormanlık alanların güneye bakan yamaçlarında kendiliğinden bolca yetişen kuzugöbeği mantarlarının bazı ailelerin de geçim kapısı haline geldiğini anlatan kuzugöbeği toplayıcısı Cesaret Yıldız, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Nisanda boy gösteren kuzugöbeklerini toplamak için çok sayıda kişi dağların yolunu tutuyor. Biz de fırsat buldukça ormanlık alanlardan kuzugöbeği topluyoruz. Çam pürçüklerinin altında çalılıkların içinde günde iki kilograma yakın kuzugöbeği topluyoruz. Topladığımız kuzugöbeklerini kendimiz yiyoruz veya satıyoruz. Yağışlar böyle devam ederse kuzugöbeği toplama mevsimi bayram sonuna kadar sürer.
"Bölgeyi çok iyi bildiğimiz için kuzugöbeklerini bulmamız kolay oluyor"
Farklı yörelere göre "dolaman" da denilen kuzugöbeğinin çok değerli olduğunu anlatan kuzugöbeği toplayıcısı Tayfun Durmuş ise şu şekilde konuştu:
İlaç sanayinde kullanılan birçok insanın da severek tükettiği kuzugöbeklerini genellikle, çam ağaçlarının altında, çam pürçüklerinin içinde, çalıların içinde, yosunlu yerlerde, piren çiçeklerinin diplerinde buluyoruz. Kuzugöbeklerini bol bulduğumuz yerleri ‘Ocak’ ismiyle adlandırıyoruz. Bölgeyi çok iyi bildiğimiz için kuzugöbeklerini bulmamız kolay oluyor. Yerlerini bilmenler toplamaya çıkmasın, eli boş dönerler. Yağışlar böyle sürerse nisan sonuna kadar kuzugöbeği toplamaya devam ederiz. Kuzugöbeğinin kurusu daha da kıymetli.