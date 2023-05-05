Denizli'de kendilerini avukat olarak tanıttılar! 17 kişilik çete yakalandı Kendilerini avukat olarak tanıtıp evlere sahte icra belgesi göndererek yüzlerce vatandaşı milyonlarca TL dolandıran 17 kişilik çete, Denizli merkezli 4 ilde yapılan operasyon sonucu çökertildi.

İHA Vatandaşları farklı vaatlerle dolandıran çetelere göz açtırılmıyor. Özellikle kendilerin kamu çalışanı olarak tanıtan çete üyeleri her geçen gün farklı bir oyunla vatandaşları ağlarına düşürüyor. Milyonlarca vurgun yapan bir çete daha ekiplerin başarılı operasyonu sayesinde çökertildi. Denizli Asayiş Büro Amirliğine bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. 4 ilde operasyon Bu çerçevede, ekipler kendilerini avukat olarak tanıtıp evlere sahte icra belgesi göndererek yüzlerce kişiyi milyonlarca dolandıran çetenin izini takip eden ekipler operasyonun düğmesine bastı. Denizli merkezli Manisa, Aydın ve Antalya illerinde eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi. 17 kişi yakalandı Yapılan operasyon çerçevesinde 17 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Emniyete götürülen şüpheliler, buradaki ifadelerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.