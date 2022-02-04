Denizli'de mahalledeki su baskınında 30 ev hasarlandı

Ekili olan sağanakla birlikte Gerali Deresi taştı. Taşkın nedeniyle ev ve araziler sular altında kaldı. Mahalle Muhtarı Ali Özdemir ise, 30 evi su bastığını 12’sinin ağır hasar gördüğünü belirtti.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan sağanak, kenti etkisi altına aldı.

Yağışla birlikte karlar de eriyince Gerali Deresi taştı. Taşkın, derenin yakınındaki Gerali Mahallesi'nde su baskınlarına neden oldu.

AHIR VE ARAZİLER SULAR ALTINDA KALDI

Mahalledeki toplam 30 ev ile çok sayıda ahır ve tarım arazisi sular altında kaldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Sarayköy Belediyesi ekipleri, evlere ve bahçelerine dolan suların tahliyesi için çalışma başlattı. Çalışmalar gece saatlerinde de sürdü.

"30 EVİ SU BASTI, 12'SİNDE AĞIR HASAR OLUŞTU"

Bugün de taşkın nedeniyle dereye dönen cadde ve sokaklardan geride kalan çamurlar iş makineleriyle temizlenmeye başladı. Evlerini su basanlarda temizlik çalışması yaptı. Gerali Mahallesi Muhtarı Ali Özdemir, "Taşkının ardından devletimiz tüm imkanlarıyla buradaydı. 30 evi su bastı. 12'sinde ağır hasar var. Kurumlarımız ve belediyelerimiz gereken yardımları yaptı ve yapmaya da devam ediyor" dedi.





































