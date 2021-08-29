Euro
9.8557
-0.26%
Dolar
8.3434
-0.53%
Altın
487.77
0.96%
Borsa
1.458
0.67%
Bitcoin
404.871
-0.97%
EXEN Coin
26.22
-1.31%
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    Denizli’de pozitif gelinin ardından 24 kişiye karantina

    Mahalle düğünü sonrası koranavirüs testi pozitif çıkan gelinin ardından, damat ile birlikte düğüne katılan 23 kişi daha karantinaya alındı.
    • İHA
    • 29.08.2021 - 13:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli’de pozitif gelinin ardından 24 kişiye karantina

    Denizli’nin Çameli ilçesine bağlı Kolak Mahallesi'nde yaşayan Halise N.A. ile Muhammet S. çifti, 22 Ağustos günü mahalledeki okulun bahçesinde düzenlenen düğün ile hayatlarını birleştirdi.

    Düğünün ertesi günü rahatsızlanan gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

    Bunun üzerine çiftin düğünü mahalleli için kabusa dönüştü.

    24 KİŞİ KARANTİNADA

    Kırsal mahalleye gelen filyasyon ekipleri, düğünde gelin ile yakın temas eden kişilerle irtibat kurdu. Filyasyon ekiplerinin çalışmaları ve şikayetleri ortaya çıkan vatandaşların sağlık kuruluşlarına başvurmaları üzerine gelin Halise N.'nin ardından damat Muhammet S. ile birlikte düğüne katılan 23 kişi daha testlerinin pozitif çıkması veya temaslı oldukları gerekçesiyle karantinaya alındı.

    MAHALLEDE TEDBİRLER ARTIRILDI

    Kolak Mahallesi'nde düğünün ardından bir anda koronavirüs vaka patlaması yaşandı. Hızlı bir şekilde mahallede önlemleri artıran Çameli Kaymakamlığı, temaslı olabilecek veya şikayetleri oluşan vatandaşların bir an önce filyasyon ekipleriyle irtibata geçmesi için uyarı yaptı.

    Mahalledeki pozitif vaka sayısında ciddi bir artış yaşanması durumunda, toplu karantina tedbirinin uygulanabileceği belirtildi.

    Denizli’de pozitif gelinin ardından 24 kişi karantinaya alındı

    Denizli’de pozitif gelinin ardından 24 kişiye karantina #1

    Denizli’de pozitif gelinin ardından 24 kişiye karantina #2

    Denizli’de pozitif gelinin ardından 24 kişiye karantina #3

    Denizli’de pozitif gelinin ardından 24 kişiye karantina #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir