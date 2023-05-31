Denizli'de sel felaketi: Azgın sular restoranı yuttu Denizli'nin gözde turizm noktalarından Karahayıt'ta yaşanan sel felaketinde ağaçları devirip sürükleyen metrelerce yükseklikteki azgın sular önüne çıkan bir restoranda büyük maddi hasara neden oldu.

İHA

Denizli'de akşam saatlerinde bastıran yağmurla birlikte sel felaketi yaşandı.

Yağmurla birlikte taşan dereler felaketi gözler önüne sererken Denizli'nin gözde turizm noktalarından biri olan Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi'nde sel önüne ne geldiyse aldı götürdü.

Ağaçları devirip restoranı yıktı

Birçok vatandaşın korkuyla kaçıp yüksek noktalara sığındığı sel felaketinde çok sayıda ekip bölgelere giderek müdahalelere başladı.

Tam o esnada yüksek noktalardan gelen metrelerce yükseklikteki sel suları önündeki ağaçları bile devirip süratle ilerledi.

Bir restoranın da kısmen yıkılıp selle birlikte gözükmediği o anlarda ise vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Yaşadıkları korku dolu anları anlatan mahalle sakinlerinden Kenan İçen, "Uzunpınar Mahallesi'nden gelen sel mahallemize kadar ulaştı. Burada bir restoranın içerisine sel girdi. Restoran kısmen yıkıldı ve kullanılmaz hale geldi. Allah bir daha böyle afat vermesin" dedi.