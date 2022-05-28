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    Denizli'de sıcak hava sebebiyle asfalt eridi

    Kentte 40 derece ölçülen hava sıcaklığı asfaltı eritti. Sürücüler zifte bulaşmamak için çaba sarf ederken, yayaların ayakkabıları asfalta yapıştı.
    • 28.05.2022 - 13:47
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    Denizli'de sıcak hava sebebiyle asfalt eridi

    Çetin geçen kışın ardından, yurdun dört bir yanında özlemle beklenen yaz ayları

    Denizli'de ise hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretti.

    Mayıs ayının son günlerinde kentte hava sıcaklığı 40 derece olarak belirlenirken, bu oran gölgede 35 derece olarak ölçüldü.

    Asfalt eridi

    Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan karayolunun Cankurtaran mevkisinde sıcak hava nedeniyle asfaltta erimeler yaşandı.

    Karayolunun Şahin Tepesi mevkisiyle Cankurtaran Mahallesi arasında yaklaşık 5 kilometrelik bölümdeki erimeler nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı.

    Denizli de sıcak hava sebebiyle asfalt eridi #1

    Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı

    Sürücüler, araçlarını zifte bulaştırmamak için yolun kuru bölümlerinden giderken, asfaltta yürümekte güçlük yaşayan vatandaşların ayakkabılar eriyen asfalta yapıştı.

    "Mayısta asfalt eriyor, ağustosta ne olacak?"

    Tavas ilçesinde Denizli merkeze giden otomobil sürücüsü Hüseyin Irmak, "Asfalt eridiği için yol kenarında durup aracımı kontrol ettim. Yan tarafları zift olmuş. Mayıs ayında asfalt eriyor. Ağustos ayında ne olacak kim bilir? Küresel ısınma sonucu sıcaklar arttı. Aşırı sıcaktan asfaltın büyük bölümü eridi" dedi.

    Denizli de sıcak hava sebebiyle asfalt eridi #2

    "Eskiden mayısta kar yağardı"

    İbrahim Özen ise "Eskiden mayıs ayında kar yağdığını bilirdim. Mayısta hava bu kadar sıcak olmazdı. Şimdi bu mevsimde aşırı sıcaktan asfalt bile eriyor" şeklinde konuştu.

    Denizli de sıcak hava sebebiyle asfalt eridi #3

    Denizli de sıcak hava sebebiyle asfalt eridi #4

    Denizli de sıcak hava sebebiyle asfalt eridi #5

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