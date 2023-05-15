Denizli'de vatandaşlar, Cumhur İttifakı seçim sonucunu kutladı Denizli’de Cumhur İttifakı destekçileri, TBMM'de çoğunluğu sağlamanın verdiği mutluluğu, ellerindeki bayraklarla kent merkezinde kutladı.

13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilli Genel Seçimleri için vatandaşlar, sandık başına gitti.

Seçimlerin sonuçlanmasının ardından ise Denizli'de Cumhur İttifakı'nı destekleyenler sokağa çıktı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı’nın TBMM’nin 28’inci döneminde çoğunluğu sağlaması, birçok kentte olduğu gibi Denizli’de de sevinçle karşılandı.

Kent meydanında kutlama

Seçim sonuçlarının yavaş yavaş belli olmasının ardından, TBMM'de çoğunluğu sağlamanın verdiği mutluluğu paylaşmak isteyen Cumhur İttifakı temsilcileri, kent meydanında toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın balkon konuşması yapacağının duyulmasının ardından ellerindeki Türk bayraklarıyla bir araya gelen kalabalık, Erdoğan’ın teşekkür konuşmasını da Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin dev ekranından takip etti.

TBMM'de çoğunluğu sağlamanın verdiği mutluluğu kutlayan Cumhur İttifakı destekçileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını tamamlamasının ardından meydandan ayrıldı.