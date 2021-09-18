Deprem sonrası hasar tespiti sırasında ağır hasarlı olduğu belirlenen bir evde yaşayan 10 kişilik aile, yıkılma riskine karşı tahliye edildi.

Denizli’nin Honaz ilçesinde dün akşam saat 21.00 sıralarında 3.0 büyüklüğünde deprem yaşandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekiplerinin sevk edilmesi üzerine, deprem sonrası Çal ilçesinde bulunan bazı evlerde hasar oluştuğu belirlendi.

Mahalle içerisinde incelemede bulunan hasar tespit komisyonu bir evi ağır hasarlı, cami, beraberindeki lojman ve birkaç evi ise az ve orta hasarlı olduğunu tespit etti.

AFAD TARAFINDAN ÇADIR KURULDU

Ağır hasarlı bulunan evde yaşayan 10 kişilik Tekeli ailesi, AFAD ekipleri tarafından evin önüne kurulan çadıra yerleştirildi.

3 gündür kentte devam eden depremler nedeniyle evin farklı noktalarında çökme ve ayrıkların oluştuğu belirtildi.

Denizli'de yaşanan depremden etkilenen ev sahipleri, çadıra yerleştirildi VİDEO









"GECE GÜNDÜZ DEVAM EDİYOR"

Evlerinde hasar oluştuğunu belirten Halil Tekeli, “Köyümüzde 3 gündür devam eden bir deprem var. Sürekli gece gündüz devam ediyor, biraz önce yine olmuştu. Evimiz biraz eskiydi. Bu depremlerden dolayı evimizde hasar oluştu. Bugün olan deprem ile birlikte hasar biraz daha çoğaldı. İhbarımız üzerine yetkili kurumlar geldi. Önce hasar tespiti yapıldı. Hasar gören yerleri raporladılar. Daha sonra AFAD ekipleri çadır kurdu. Çok iyi yardımcı oldular. Bir sıkıntımız olmadı” dedi.





"GECELERİ ÇOK SOĞUK OLUYOR"

Mahallede bulunan diğer yapılarda da hasar oluştuğunu belirten Tekeli, “Bu evde biz 10 kişi yaşıyoruz. Dedemizden kalma bu evde hep beraber yaşıyorduk. Ağır hasar oluştu, girmememiz gerektiğini söylediler. Bekliyoruz süreç nasıl devam edecekse artık. Hava serin, geceleri çok soğuk oluyor. 2 gün önce yağmur yağmıştı, zemin biraz ıslak. Bakalım ilk gecemizi nasıl geçireceğiz. Sadece bizim evimiz değil, köydeki diğer evlerde de hasar var. Camimizde, lojmanda ve diğer arkadaşların evlerinde de hasar var” ifadelerini kullandı.



