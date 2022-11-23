Petrol
89.17
0.89%
Euro
19.2212
0.23%
Dolar
18.6282
0.12%
Altın
1.043
0.20%
Borsa
4783
0.06%
Bitcoin
314.491
4.62%
BTXN Coin
6.02
2.03%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Hafif yağmur 13 C

    Deprem anında elektrik neden kesilir?

    Düzce'de yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede elektrik kesintisi yaşandı. Peki, Deprem anında elektrikler neden kesilir?
    • 23.11.2022 - 11:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Deprem anında elektrik neden kesilir?

    Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Düzce merkezli deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

    Deprem nedeniyle paniğe kapılan vatandaşlar, güvenli bölgelere akın etmeye başladı.

    AFAD ve Kızılay bölgeye giderek vatandaşlara destek olurken, deprem sonrası elektrikler kesildi.

    Evi hasarlı olmayan ve evinde kalan vatandaşlar, elektrik kesintilerinin nedenini öğrenmeye çalışıyor.

    Bunun ilgili de, "Deprem anında elektrik neden kesilir?" sorusu gündeme taşınmaya başlandı.

    Peki, Deprem anında elektrik neden kesilir? İşte yanıtı...

    Deprem anında elektrik neden kesilir?

    Deprem sonrasında elektrikler güvenlik amacıyla kesilebiliyor. Yıkılan binalar ya da kabloların kopmuş olma ihtimali bir güvenlik riski yaratıyor.

    Ayrıca doğalgaz bağlantılarında yaşanabilecek bir sızıntı elektrikle temas ettiğinde patlamalara neden olabilir.

    Eğer gaz sızıntısından şüpheleniyorsanız eletrikli aletleri kullanmayın, ocak ya da soba yakmaya çalışmayın.

    Deprem anında elektrik neden kesilir? #1


    Apple, ABD yüzünden Samsung'a muhtaç kaldı
    Teknoloji

    Apple, ABD yüzünden Samsung'a muhtaç kaldı

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Erdoğan, TOKİ evlerine taşınan bir aileyi ziyaret etti
    Gündem

    Erdoğan, TOKİ evlerine taşınan bir aileyi ziyaret etti

    Görüş Bildir