Deprem anında elektrik neden kesilir?

Deprem anında elektrik neden kesilir?

Düzce'de yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede elektrik kesintisi yaşandı. Peki, Deprem anında elektrikler neden kesilir?

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Düzce merkezli deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

Deprem nedeniyle paniğe kapılan vatandaşlar, güvenli bölgelere akın etmeye başladı.

AFAD ve Kızılay bölgeye giderek vatandaşlara destek olurken, deprem sonrası elektrikler kesildi.

Evi hasarlı olmayan ve evinde kalan vatandaşlar, elektrik kesintilerinin nedenini öğrenmeye çalışıyor.

Bunun ilgili de, "Deprem anında elektrik neden kesilir?" sorusu gündeme taşınmaya başlandı.

Peki, Deprem anında elektrik neden kesilir? İşte yanıtı...

Deprem anında elektrik neden kesilir?

Deprem sonrasında elektrikler güvenlik amacıyla kesilebiliyor. Yıkılan binalar ya da kabloların kopmuş olma ihtimali bir güvenlik riski yaratıyor.

Ayrıca doğalgaz bağlantılarında yaşanabilecek bir sızıntı elektrikle temas ettiğinde patlamalara neden olabilir.

Eğer gaz sızıntısından şüpheleniyorsanız eletrikli aletleri kullanmayın, ocak ya da soba yakmaya çalışmayın.