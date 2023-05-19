Deprem bölgesi Adıyaman’da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı Bugünün anlamı olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına deprem bölgesi de katıldı.

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin arasında yer alan Adıyaman'da, depremzedelerin hayatına devam etmesi için gereken çalışmalar sürdürülüyor.

Adıyaman Mansur Yardımcı Stadyumu'nda düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına bölgenin ileri gelenleri, öğrenciler, sporcular ve çok sayıda kişi katıldı.

Kutlamaya katılan sporcuların sergilediği gösteriler izledi.

Protokol üyeleri de zaman zaman sporcuların yaptığı etkinliklere eşlik etti.

"19 Mayıs 1919’un 104'üncü yılını minnet ve gururla kutluyoruz"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, şöyle konuştu:

19 Mayıs 1919’un 104'üncü yılını minnet ve gururla kutluyoruz. Çıkılan bu bağımsızlık yolunda, mücadelemizin azim ve kararlılığı bütün dünyaya gösterilmiş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atılmıştır. Ağır bedeller ödeyerek can pahası kurulan cumhuriyetimiz, 19 Mayıs 1919’un armağan edildiği, tarih bilincine sahip ve milli değerlerini daima kişisel menfaatlerinin önünde tutan gençliğimiz sayesinde ilelebet yaşayacaktır. Bizler de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak üzerimize düşen görev ve sorumluluğun bilincinde olarak yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk anıldı