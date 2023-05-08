Deprem bölgesi Hatay'da 167 konteynerda oy kullanılacak Depremlerden etkilen Antakya ve Defne ilçelerinde bazı seçmenler, hasar gören okulların bahçelerinde ve muhtarlık yanlarına oy kullanmak için 167 konteyner kuruldu.

AA

Türkiye 6 Şubat'ta büyük felakete uyandı.

Kahramanmaraş merkezli depremler geniş coğrafyada hissedildi.

Yaşanan depremlerin ardından 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Binlerce vatandaş ise evleri enkaza uğramasının ardından geçici olarak farklı şehirlere yerleşti.

Türkiye'nin gündeminde bir yandan deprem varken bir yandan da 14 Mayıs seçimleri var.

Hasar gören okullarda oy kullanılmayacak

"Asrın felaketi" depremler nedeniyle kentte hasar gören veya yıkılan okullarda oy kullanma işlemi gerçekleştirilemeyecek.

Bu kapsamda, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından oy verme işleminin aksamaması için hazırlatılan konteynerler kentteki belirlenen alanlara yerleştirildi.

167 konteyner kuruldu

Depremin ardından büyük hasara uğrayan bölgelerden biri de Hatay oldu.

Kentin birçok noktasına oy kullanma kabinleri konuldu.

İçinde 2 oy kullanma kabininin yer aldığı konteynerlerden 112'si Antakya, 55'i de Defne ilçesinde hasar gören okulların bahçelerinde ve muhtarlık yanlarında konuşlandırıldı.

Hatay'da binlerce insan oy kullanacak

Elektrik bağlantısı ve diğer altyapı çalışmaları tamamlanan konteynerlerde, seçmenler 14 Mayıs'ta sandık başına giderek vatandaşlık görevini yerine getirecek.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 213 bin 414 seçmen, Defne ilçesinde de 109 bin 354 seçmen kaydı bulunuyor.