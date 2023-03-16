Deprem bölgesi Hatay'daki polisler, çocukların yüzünü güldürdü Depremzede çocukları motive etmek için çaba gösteren polisler, halat çekme yarışması yaptı.

Türkiye, 6 şubat tarihinde felaketi yaşadı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde peş peşe yaşanan iki deprem 11 ili yerle bir etti.

48 bini aşkın vatandaşımız enkaz altında can verirken, şehirler onarılıyor.

Depremin ilk anından itibaren, polisler ve askerler de bölgedeydi.

Depremzedelere yemek dağıtmaktan enkaz kaldırma çalışmalarına kadar her alanda görev alan polisler, çocukların yüzünü güldürmek için çabalıyor.

Polisler çocuklarla halat çekme yarışması yaptı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’ın İskenderun ilçesinde Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki pazar alanına kurulan çadır kentte yaşayan çocuklar, İstanbul Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri ve Denizli Büyükşehir Belediyesi sosyal etkinlik ekibinin oyunları ile depremin acı yüzünü bir anda olsa unuttu.

Polislerle halat çekme yarışması yapan çocuklar kazanmanın mutluluğunu yaşarken Denizli Büyükşehir Belediyesi sosyal etkinlik ekibinin dans ve oyunları ile eğlendi.