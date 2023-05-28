Deprem bölgesi için sağanak yağış uyarısı Meteorolojiden depremin derinden etkilediği Kahramanmaraş, Gaziantep, Osmaniye ve Malatya illerine sağanak uyarısı geldi.

AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Gaziantep'in ve Malatya'nın batısında yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Denizler için fırtına uyarısı

Ayrıca yarın Finike-Marmaris arasında denizlerde rüzgarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.