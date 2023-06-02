Deprem bölgesi Kahramanmaraş'tan ilk hac kafilesi uğurlandı Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

İHA

Türkiye, 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerle felaketi yaşadı.

Yıkılan binalar binlerce canımıza mezar oldu.

Depremin ardından bölgeyi ayağa kaldırmak için çalışmalara başlandı.

Kısa sürede deprem konutlarında büyük bir aşama kat edilirken, depremzede vatandaşların hayatına devam edebilmesi için sosyal faaliyetlerden psikolojik desteklere kadar bütün çalışmalar yapılıyor.

Hacı adayı depremzedeler için program düzenlendi

Bunların yanı sıra son olarak Kahramanmaraş’tan kutsal topraklara uğurlanan hacı adayları için Müftülük Meydanı’nda program düzenlendi.

340 hacı adayı için düzenlenen programda Kur’an-ı Kerim okunup dualar edildi.

Hacı adaylarını uğurlama töreninde yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Kutsal topraklara gideceklerden Cuma Alıcıkurt, “Çok güzel bir duygu Allah’ım gitmeyenlere de nasip etsin.” dedi.

Yakınları gözyaşlarına hakim olamadı: Allah’ım hayırlı gidip dönmeyi nasip eylesin

Duygulu anlar yaşayan Bekir Sarı ise “Rabbim herkese nasip eylesin güzel bir hac yapmamızı nasip eylesin. Allah’ım hayırlı gidip dönmeyi nasip eylesin.” dedi.

Hacı adayları programın ardından kendilerini bekleyen otobüslere binerek dualarla kutsal topraklara uğurlandı.