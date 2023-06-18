Deprem bölgesi Malatya'da köy evleri yükseliyor Malatya’da deprem sonrası temelleri atılan köy evlerinin inşaatı hızla sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da yıl sonuna kalmadan teslim edileceğini açıkladığı deprem konutları hızla yükseliyor.

İHA

Asrın felaketinden etkilenen illerden biri olan Malatya’da depremin hemen ardından kalıcı konutların yapımına hızla başlanıldı.

Kent genelinde deprem sonrası ilk etapta temelleri atılan 14 bin konut, 7 bin 131 köy evi ile 679 ahırın yapımı ise sürüyor.

Malatya'nın kırsal noktaları ayağa kaldırılıyor

Toplamda 70 bini konut, 25 bin 300 köy evi olmak üzere toplam 95 bin 300 afet konutunun yapılacağı Malatya’da, TOKİ tarafından inşaatlar büyük bir titizlikle sürdürülürken, depremlerde ciddi hasar alan Akçadağ ilçesindeki köy evleri inşaatları da hızla yükseliyor.

"Adı köy evi ama villa tipi depreme dayanaklı güvenli evler"

Yaklaşık bir buçuk ay önce Bahri Mahallesi’nde yapımına başlanan 177 köy evindeki çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini kaydeden Bahri Mahalle Muhtarı Yusuf Duman, "Mahallemizde yaklaşık bir buçuk ay önce başlanan köy evleri inşaatları hızlı bir şekilde devam ediyor. Firma yetkilileri yılbaşına kadar evlerimizi teslim edeceğini söyledi, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun yeniden seçildiği için de çok sevinçliyiz sonuna kadar arkasındayız, evlerimizin tamamlanacağına inanıyor ve güveniyoruz. İkinci etap köy evleri içinde bir içerisinde ihaleye çıkılacak çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Yapılan evler çok güzel yapılar adı köy evi ama villa tipi depreme dayanaklı güvenli evler. Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun" dedi.

'Hiçbir sıkıntımız yok'

Depremde evleri hasar alan mahalle sakinlerinden Arif Karaca ise hiçbir sıkıntılarının bulunmadığını ifade ederek, çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü söyledi.