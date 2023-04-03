Deprem bölgesinde 759 sorti yapan hava araçları hem yardımları ulaştırdı hem de asayişi sağladı İlk andan itibaren depremden etkilenen 11 ilde konuşlanan hava araçları, insani yardım malzemelerini ulaştırırken, bölgedeki hırsızlık olaylarının da takibini yapıyor.

AA & Ensonhaber

Türkiye, asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afetle mücadelesini sürdürüyor.

2'nci aya yaklaşan depremlerin ardından bölge halkının barınmadan beslenmeye her türlü ihtiyaçları gideriliyor.

Öyle ki, geçici barınma merkezlerinde yaşam devam ederken kalıcı konutlar da hızla yükseliyor.

Bu süreçte hummalı çalışmalar yürütülürken, bölgede asayiş de sağlanmaya devam ediyor.

759 sorti gerçekleştirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı, afetlerden etkilenen illerde hava araçlarını konuşlandırdı.

Hava araçları 11 ilde 759 sorti yaparak, bin 883 saat uçuş gerçekleştirdi.

Askeri helikopterler bölgede yapılan uçuşlarda ulaşım sıkıntısı yaşanan birçok bölgeye gıda ve çadır başta olmak üzere insani yardım malzemeleri ulaştırdı.

Yaralılar tahliye edildi

Hatay Havalimanı başta olmak üzere depremden etkilenen bazı illerde uçak, helikopter ve İHA'larla göreve başlandı.

Enkazdan çıkarılan yaralılar, helikopterlerle en yakın illerdeki hastanelere sevk edildi, köylerde mahsur kalanların da tahliyesi sağlandı.

'Kartal gözü' görevde

İlk haftalarda yaralı nakli veya insani yardım ulaştırmak için yoğunlaşan ekipler, havadan denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, emniyet teşkilatının "kartal gözü" olarak da bilinen, gece gündüz görüntü tespiti yapma kabiliyetine sahip özel donanımlı helikopterle kilometrelerce uzaklıktan görüntü alınabiliyor.

İHA'dan hırsızlık olayı tespiti

Depremin ilk gününden itibaren çok sayıda uçuş gerçekleştiren ekipler, İHA uçuşlarıyla da asayiş olaylarının önüne geçmeyi hedefliyor.

Havacılık Daire Başkanlığından paylaşılan videoya göre, Kahramanmaraş'ta uçuş yapan İHA, depremden hasar gören binadan çaldığı malzemeleri aracına yükleyerek, kendi iş yerine götüren zanlının görüntülerini anlık kaydetti.

Bu sırada olay, yer ekiplerine bildirildi.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, iş yerine enkazdan çaldığı malzemeleri taşıyan hırsızlık şüphelisini yakalayarak, polis merkezine götürdü.