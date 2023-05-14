Deprem bölgesinde seçim sonuçları
AA & Ensonhaber

Türkiye, şubat ayında Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerle sarsıldı.

11 ilde yıkıma yol açan depremlerde 50 bini aşkın vatandaş hayatını kaybetti.

yasaklarının kalkmasının ardından, deprem bölgesindeki oy oranları da merak edilmeye başlandı.

İşte deprem bölgesindeki seçim sonuçları...

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Adana

Recep Tayyip Erdoğan: 46.44

Kemal Kılıçdaroğlu: 47.57

Sinan Oğan: 5.59

Muharrem İnce: 0.40

Gaziantep

Recep Tayyip Erdoğan: 60.20

Kemal Kılıçdaroğlu: 34.26

Sinan Oğan: 5.02

Muharrem İnce: 0.50

Şanlıurfa

Recep Tayyip Erdoğan: 63.77

Kemal Kılıçdaroğlu: 34.14

Sinan Oğan: 1.67

Muharrem İnce: 0.42

Diyarbakır

Recep Tayyip Erdoğan: 29.58

Kemal Kılıçdaroğlu: 68.86

Sinan Oğan: 1.14

Muharrem İnce: 0.42

Hatay

Recep Tayyip Erdoğan: 55.17

Kemal Kılıçdaroğlu: 40.46

Sinan Oğan: 4.01

Muharrem İnce: 0.36

Kahramanmaraş

Recep Tayyip Erdoğan: 70.02

Kemal Kılıçdaroğlu: 24.02

Sinan Oğan: 5.46

Muharrem İnce: 0.50

Malatya

Recep Tayyip Erdoğan: 70.00

Kemal Kılıçdaroğlu: 26.69

Sinan Oğan: 2.92

Muharrem İnce: 0.39

Adıyaman

Recep Tayyip Erdoğan: 68.51

Kemal Kılıçdaroğlu: 29.13

Sinan Oğan: 1.97

Muharrem İnce: 0.39

Osmaniye

Recep Tayyip Erdoğan: 62.25

Kemal Kılıçdaroğlu: 30.70

Sinan Oğan: 6.47

Muharrem İnce: 0.58

Kilis

Recep Tayyip Erdoğan: 65.40

Kemal Kılıçdaroğlu: 26.98

Sinan Oğan: 6.98

Muharrem İnce: 0.64

Elazığ

Recep Tayyip Erdoğan: 68.17

Kemal Kılıçdaroğlu: 27.32

Sinan Oğan: 4.20

Muharrem İnce: 0.31