Deprem bölgesinde seçim sonuçları 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden etkilenen Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Diyarbakır, Elazığ ve Hatay de deprem sonuçları şu şekilde...

AA & Ensonhaber Türkiye, şubat ayında Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerle sarsıldı. 11 ilde yıkıma yol açan depremlerde 50 bini aşkın vatandaş hayatını kaybetti. Seçim yasaklarının kalkmasının ardından, deprem bölgesindeki oy oranları da merak edilmeye başlandı. İşte deprem bölgesindeki seçim sonuçları... Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Adana Recep Tayyip Erdoğan: 46.44 Kemal Kılıçdaroğlu: 47.57 Sinan Oğan: 5.59 Muharrem İnce: 0.40 Gaziantep Recep Tayyip Erdoğan: 60.20 Kemal Kılıçdaroğlu: 34.26 Sinan Oğan: 5.02 Muharrem İnce: 0.50 Şanlıurfa Recep Tayyip Erdoğan: 63.77 Kemal Kılıçdaroğlu: 34.14 Sinan Oğan: 1.67 Muharrem İnce: 0.42 Diyarbakır Recep Tayyip Erdoğan: 29.58 Kemal Kılıçdaroğlu: 68.86 Sinan Oğan: 1.14 Muharrem İnce: 0.42 Hatay Recep Tayyip Erdoğan: 55.17 Kemal Kılıçdaroğlu: 40.46 Sinan Oğan: 4.01 Muharrem İnce: 0.36 Kahramanmaraş Recep Tayyip Erdoğan: 70.02 Kemal Kılıçdaroğlu: 24.02 Sinan Oğan: 5.46 Muharrem İnce: 0.50 Malatya Recep Tayyip Erdoğan: 70.00 Kemal Kılıçdaroğlu: 26.69 Sinan Oğan: 2.92 Muharrem İnce: 0.39 Adıyaman Recep Tayyip Erdoğan: 68.51 Kemal Kılıçdaroğlu: 29.13 Sinan Oğan: 1.97 Muharrem İnce: 0.39 Osmaniye Recep Tayyip Erdoğan: 62.25 Kemal Kılıçdaroğlu: 30.70 Sinan Oğan: 6.47 Muharrem İnce: 0.58 Kilis Recep Tayyip Erdoğan: 65.40 Kemal Kılıçdaroğlu: 26.98 Sinan Oğan: 6.98 Muharrem İnce: 0.64 Elazığ Recep Tayyip Erdoğan: 68.17 Kemal Kılıçdaroğlu: 27.32 Sinan Oğan: 4.20 Muharrem İnce: 0.31