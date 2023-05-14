Deprem bölgesinde seçim sonuçları

Türkiye, şubat ayında Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerle sarsıldı.
11 ilde yıkıma yol açan depremlerde 50 bini aşkın vatandaş hayatını kaybetti.
Seçim yasaklarının kalkmasının ardından, deprem bölgesindeki oy oranları da merak edilmeye başlandı.
İşte deprem bölgesindeki seçim sonuçları...
Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
Adana
Recep Tayyip Erdoğan: 46.44
Kemal Kılıçdaroğlu: 47.57
Sinan Oğan: 5.59
Muharrem İnce: 0.40
Gaziantep
Recep Tayyip Erdoğan: 60.20
Kemal Kılıçdaroğlu: 34.26
Sinan Oğan: 5.02
Muharrem İnce: 0.50
Şanlıurfa
Recep Tayyip Erdoğan: 63.77
Kemal Kılıçdaroğlu: 34.14
Sinan Oğan: 1.67
Muharrem İnce: 0.42
Diyarbakır
Recep Tayyip Erdoğan: 29.58
Kemal Kılıçdaroğlu: 68.86
Sinan Oğan: 1.14
Muharrem İnce: 0.42
Hatay
Recep Tayyip Erdoğan: 55.17
Kemal Kılıçdaroğlu: 40.46
Sinan Oğan: 4.01
Muharrem İnce: 0.36
Kahramanmaraş
Recep Tayyip Erdoğan: 70.02
Kemal Kılıçdaroğlu: 24.02
Sinan Oğan: 5.46
Muharrem İnce: 0.50
Malatya
Recep Tayyip Erdoğan: 70.00
Kemal Kılıçdaroğlu: 26.69
Sinan Oğan: 2.92
Muharrem İnce: 0.39
Adıyaman
Recep Tayyip Erdoğan: 68.51
Kemal Kılıçdaroğlu: 29.13
Sinan Oğan: 1.97
Muharrem İnce: 0.39
Osmaniye
Recep Tayyip Erdoğan: 62.25
Kemal Kılıçdaroğlu: 30.70
Sinan Oğan: 6.47
Muharrem İnce: 0.58
Kilis
Recep Tayyip Erdoğan: 65.40
Kemal Kılıçdaroğlu: 26.98
Sinan Oğan: 6.98
Muharrem İnce: 0.64
Elazığ
Recep Tayyip Erdoğan: 68.17
Kemal Kılıçdaroğlu: 27.32
Sinan Oğan: 4.20
Muharrem İnce: 0.31